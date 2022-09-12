Контрнаступ ЗСУ під Харковом: українських військових було у 8 разів більше, — представник РФ

За словами колабораціоніста Віталія Ганчева, російські війська відійшли, щоб тактично перегрупуватися та зберегти особовий склад.

Керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев заявив, що під час контрнаступу на харківському напрямі українська сила переважала ЗС РФ у кількісному співвідношенні 8 до 1. Про це повідомляє прокремлівське інформагентство "РИА".

За словами колабораціоніста, російські війська відійшли для збереження особового складу. Заява Ганчева узгоджується з кремлівським наративом про те, що відступ з боку ЗС РФ був тактичним перегрупуванням. Такі заяви робили й інші високопосадові кремлівські чиновники.

Хто такий Віталій Ганчев?

Уродженець Харкова 47-річний Ганчев до 2013 року працював в українській міліції. З 2014 року очолює економічний відділ Жовтневого районного управління так званого "МВС ЛНР". З березня 2022 року керує адміністрацією Харківської області. Підозрюється в колабораціонізмі та держзраді.

Нагадаємо, що, за оцінками Міноборони, війська РФ можуть відповісти контратакою у Харківській області. Українські сили не просуватимуться далеко вглиб, оскільки це загрожує потенційним оточенням через те, що ЗС РФ перекидають свіже підкріплення.

Раніше Фокус повідомляв, що у деокупованих селах під Харковом знаходять сліди воєнних злочинів. Свідки стверджують, що двох чоловіків із селища Залізничне вбили пострілами в голову у власному будинку та залишили у калюжі крові.