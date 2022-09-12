Тела оставляли гнить, убитых хоронили соседи: последствия оккупации Харьковщины (видео)

По словам свидетелей, двух мужчин из поселка Зализничное убили выстрелами в голову в их собственном доме и оставили лежать в луже крови. Тело местного охранника оставалось на вышке с конца февраля.

Жители десятков освобожденных поселков и сел Харьковской области рассказывают о том, что происходило во время полугодичной оккупации региона. Об этом сообщает Sky News.

Накануне 83-летний Василий — житель поселка Зализничное — рассказал журналистам, что пережил Вторую мировую, а в новейшей истории на протяжении более полугода находился под российской оккупацией.

"Это было похоже на трудовые лагеря, — сказал мужчина. — Раньше я был здоров, но теперь у меня проблемы с сердцем. Моя жена инвалид, у нее диабет. Мы были без лекарств… Все еще не могу поверить, что они ушли, и период смерти закончился".

По словам офицеров украинской армии, они помнят сцены убийств, пыток и изнасилований, которые обнаружились после того, как российские войска были отброшены из Бучи. Для сравнения, Киевская область находилась под оккупацией примерно месяц, тогда как Харьковщина — в шесть раз дольше.

[ + – ] После отступления российских войск теперь украинская полиция в Харьковской области может расследовать возможные военные преступления российских войск.

Руководитель Следственного управления полиции области Сергей Болвинов говорит, что практически в каждом освобожденном селе имеются свидетельства военных преступлений.

"Мы проверяем места, где, как сообщалось, они происходили, и все расследуем", — пояснил Болвинов

Женщину заставили хоронить соседей

[ + – ] Местная жительница Мария нашла двух мужчин застреленными в их доме.

В первые дни масштабного российского вторжения 63-летняя Мария Григогора обнаружила тела своих соседей застреленными в их же доме.

Село было оцеплено российскими войсками, женщина связалась с полицией, представители которой посоветовали ей закопать тела, но отметили информацию о возможном военном преступлении.

Уже после освобождения, когда полицейская бригада раскапывала тела, Мария рассказала, как она обнаружила погибших мужчин — своего соседа Ильхама Мехтеева и его друга Константина Погорелова, который пришел в гости.

По ее словам, их убили выстрелами в голову, тела лежали в доме в луже крови.

Женщина не знает, почему их убили, но говорит, что ей было очень страшно. С апреля в ее деревне нет освещения, она говорит, что ее беспокоит приближающаяся зима и возможное возвращение русских.

[ + – ] Поселок Зализничное Харьковской области с апреля остается без электричества.

По словам одного из полицейских, 26 или 27 февраля во время продвижения российских войск был застрелен местный охранник, его тело россияне так и оставили разлагаться на вышке.

Могила в саду

[ + – ] Василий Боронов не знает, почему убили его брата.

Еще одна могила была обнаружена в саду одного из домов. 55-летний Василий Боронов в слезах рассказал журналистам о том, как убили его брата Сергея.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска могут тоже пойти в контрнаступление в Харьковской области. По оценкам министра обороны Алексея Резникова, растянутые российские войска могут получить подкрепление.

Напомним, что Кремль сменил командующего Западным военным округом из-за провала в Харьковской области. По данным разведки, генерал-лейтенант Бердников руководил округом всего две недели.