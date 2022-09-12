Тіла залишали гнити, убитих ховали сусіди: наслідки окупації Харківщини (відео)

За словами свідків, двох чоловіків із селища Залізничне вбили пострілами в голову в їхньому власному будинку та залишили лежати в калюжі крові. Тіло місцевого охоронця залишалося на вежі з кінця лютого.

Мешканці десятків звільнених селищ і сіл Харківщини розповідають про те, що відбувалося під час піврічної окупації регіону. Про це повідомляє Sky News.

Напередодні 83-річний Василь — мешканець селища Залізничне — розповів журналістам, що пережив Другу світову, а в новітній історії понад пів року перебував під російською окупацією.

"Це було схоже на трудові табори, — сказав чоловік. — Раніше я був здоровий, але тепер у мене проблеми із серцем. Моя дружина інвалід, у неї діабет. Ми були без ліків... Усе ще не можу повірити, що вони пішли, і період смерті закінчився".

За словами офіцерів української армії, вони пам'ятають сцени вбивств, тортур і зґвалтувань, які виявились після того, як російські війська були відкинуті з Бучі. Для порівняння, Київська область перебувала під окупацією приблизно місяць, тоді як Харківщина — у шість разів довше.

[ + – ] Після відступу російських військ тепер українська поліція на Харківщині може розслідувати можливі воєнні злочини російських військ

Керівник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов каже, що практично в кожному звільненому селі є свідчення воєнних злочинів.

"Ми перевіряємо місця, де, як повідомлялося, вони відбувалися, і все розслідуємо", — пояснив Болвінов.

Жінку змусили ховати сусідів

[ + – ] Місцева мешканка Марія знайшла двох чоловіків застреленими в їхньому будинку

У перші дні масштабного російського вторгнення 63-річна Марія Григогора виявила тіла своїх сусідів застреленими в їхньому ж будинку.

Село було оточене російськими військами, жінка зв'язалася з поліцією, представники якої порадили їй закопати тіла, але відзначили інформацію про можливий воєнний злочин.

Уже після звільнення, коли поліцейська бригада розкопувала тіла, Марія розповіла, як вона виявила загиблих чоловіків — свого сусіда Ільхама Мехтеєва та його друга Костянтина Погорєлова, котрий прийшов у гості.

За її словами, їх убили пострілами в голову, тіла лежали в будинку в калюжі крові.

Жінка не знає, чому їх убили, та каже, що їй було дуже страшно. З квітня в її селі немає освітлення, вона каже, що її турбує наближення зими та можливе повернення росіян.

[ + – ] Селище Залізничне Харківської області з квітня залишається без електрики

За словами одного з поліцейських, 26 або 27 лютого під час просування російських військ застрелили місцевого охоронця, його тіло росіяни так і залишили розкладатися на вежі.

Могила в саду

[ + – ] Василь Боронов не знає, чому вбили його брата

Ще одну могилу виявили в саду одного з будинків. 55-річний Василь Боронов у сльозах розповів журналістам про те, як убили його брата Сергія.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська можуть також піти в контрнаступ у Харківській області. За оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, розтягнуті російські війська можуть отримати підкріплення.

Нагадаємо, що Кремль змінив командувача Західного військового округу через провал у Харківській області. За даними розвідки, генерал-лейтенант Бердніков керував округом лише два тижні.