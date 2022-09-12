У РФ змінили командувача Західного військового округу через провал під Харковом, – розвідка

За даними українських розвідників, генерал-лейтенант Бердніков очолював округ лише два тижні. Тепер вирішується питання щодо його подальшої служби в армії.

Російське військове командування відсторонило від командування Романа Берднікова за провал оборони на Харківському напрямі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Командування ЗС РФ відсторонило від командування Західним військовим округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Романа Берднікова. Наразі вирішується питання про проходження його подальшої служби. Як зазначають у розвідці, він пробув на посаді недовго — ЗВО командував з 26 серпня. Бердніков прийшов заміну генерал-лейтенанта Сичового, який очолював Західний військовий округ три тижні.

Тому для відновлення "стійкості управління" угруповання призначено командувача угруповання військ "Центр" генерал-лейтенанта Олександра Лапіна. Він очолить ЗВО разом із своїм штабом. Пункт управління перенесуть із Луганська до командного пункту Західного військового округу.

Нагадаємо, ЗСУ за вихідні почали виходити на держкордон з РФ. Українська армія звільнила Ізюм та Куп'янськ — два важливі міста для ворожого наступу та логістики.

За даними Reuters, втрата Ізюму для Росії — це найважча поразка для РФ з моменту розгрому під Києвом.