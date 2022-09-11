Втрата Ізюма – найважча поразка Росії у війні з Україною, – Reuters

Російські війська зазнають величезних втрат. Те, що Ізюм повернувся під контроль України, – це серйозний удар для РФ.

Росія почала втрачати ключові населені пункти на північному сході України внаслідок контрнаступу ЗСУ. У суботу, 10 вересня, російські війська залишили головний форпост армії РФ у цьому регіоні – Ізюм у Харківській області. Для Кремля втрата цього міста є найважчою поразкою війни з Україною з часів відступу в березні з-під Києва. Для України така ситуація на фронті є переломним моментом у 6-місячній війні, пише Reuters.

Росіяни використовували Ізюм як базу для постачання своїх військ для наступу на Донбасі. Але російські війська поспіхом покинули це місто, залишивши склади, повні озброєння, і техніку. Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про те, що російські війська отримали наказ залишити місто та інші населені пункти Харківської області для того, щоб посилити угруповання військ на Донбасі. Фокус вже писав про те, що в Росії назвали розгром під Ізюмом "перегрупуванням військ".

В окупаційній адміністрації Харківської області закликали місцевих жителів евакуюватися, щоб "врятувати своє життя". За даними російського інформагентства ТАСС, на дорогах навіть утворилися затори через автомобілі з місцевими жителями, які хочуть виїхати до Росії.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що йде роздача їжі та медикаментів людям, які стоять у черзі на шляху до кордону з Росією. Сенатор Андрій Турчак із прокремлівської партії "Єдина Росія" повідомив про понад 400 автомобілів на кордоні.

Якщо контрнаступ української армії буде й надалі таким самим успішним, то це стане ударом для Росії, яка, на думку західних спецслужб, вже зазнала величезних втрат. З іншого боку, для України – це добрий стимул показати західним союзникам, що їм потрібно й надалі підтримувати нашу країну, зокрема це стосується постачання зброї.

Як пише Reuters, Україна перебуває під тиском західних країн, які вимагають показати прогрес у війні до приходу зими. Адже Путін погрожує припинити постачання енергоносіїв до Європи.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українська армія показує, що може перемогти російську, якщо продовжаться постачання західного озброєння. За словами Кулеби, що більше буде зброї, то швидше Україна зможе перемогти у війні.

Про те, що російські війська залишили Ізюм, стало відомо через кілька годин після того, як українські війська захопили Куп'янськ. Це місто було єдиним залізничним вузлом, яким йшло постачання військ РФ на північному сході України. Про звільнення Куп'янська від російських окупантів Фокус уже писав.

Внаслідок втрати Куп'янська російська армія опинилася відрізаною від постачання. Ігор Гіркін, колишній командувач проросійських бойовиків на сході України, назвав відступ Росії "великою поразкою". І як уже писав Фокус, на тлі цих подій Гіркін навіть запропонував віддати Україні частину Бєлгородської області.

Подробиць про контрнаступ української армії на півдні, що також йде повним ходом, дуже мало. Але на північному сході країни ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів України.

Фокус вже писав про те, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр виступила із застереженням, закликавши українців не повідомляти передчасно про те, що міста взяті лише тому, що там було помічено підрозділи ЗСУ.