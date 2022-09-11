Потеря Изюма – самое тяжелое поражение России в войне с Украиной, – Reuters

Российские войска несут огромные потери. То, что Изюм вернулся под контроль Украины – это серьезный удар для РФ.

Россия начала терять ключевые населенные пункты на северо-востоке Украины в результате контрнаступления ВСУ. В субботу, 10 сентября, российские войска оставили главный форпост армии РФ в этом регионе – Изюм в Харьковской области. Для Кремля потеря этого города является самым тяжелым поражением войне с Украиной со времен отступления в марте из-под Киева. Для Украины подобная ситуация на фронте является переломным моментом в 6-месячной войне, пишет Reuters.

Россияне использовали Изюм как базу для снабжения своих войск для наступления на Донбассе. Но российские войска в спешке покинули этот город, оставив склады, полные вооружения, и технику. Минобороны РФ в своем сообщении заявило о том, что российские войска получили приказ покинуть город и другие населенные пункты Харьковской области для того, чтобы усилить группировку войск на Донбассе. Фокус уже писал о том, что в России назвали разгром под Изюмом "перегруппировкой войск".

В оккупационной администрации Харьковской области призвали местных жителей эвакуироваться, чтобы "спасти свои жизни". По данным российского информагентства ТАСС, на дорогах даже образовались пробки из-за автомобилей с местными жителями, которые хотят уехать в Россию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что идет раздача еды и медикаментов людям, которые стоят в очереди на пути к границе с Россией. Сенатор Андрей Турчак из прокремлевской партии "Единая Россия" сообщил о более чем 400 автомобилях на границе.

Если контрнаступление украинской армии будет и дальше таким же успешным, то это станет ударом для России, которая, по мнению западных спецслужб, уже понесла огромные потери. С другой стороны, для Украины – это хороший стимул показать западным союзникам, что им нужно и дальше поддерживать нашу страну, в частности это касается поставок оружия.

Как пишет Reuters, Украина находится под давлением западных стран, которые требуют показать прогресс в войне до наступления зимы. Ведь Путин угрожает прекратить поставки энергоносителей в Европу.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинская армия показывает, что может победить российскую, если продолжатся поставки западного вооружения. По словам Кулебы, чем больше будет оружия, тем быстрее Украина сможет победить в войне.

О том, что российские войска оставили Изюм стало известно через несколько часов после того как украинские войска захватили Купянск. Этот город был единственным железнодорожным узлом, через который шло снабжение войск РФ на северо-востоке Украины. Об освобождении Купянска от российских оккупантов Фокус уже писал.

В результате потери Купянска российская армия оказалась отрезанной от снабжения. Игорь Гиркин, бывший командующий пророссийскими боевиками на востоке Украины, назвал отступление России "крупным поражением". И как уже писал Фокус, на фоне этих событий Гиркин даже предложил отдать Украине часть Белгородской области.

Подробностей о контрнаступлении украинской армии на юге, которое также идет полным ходом, очень мало. Но на северо-востоке страны ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов Украины.

Фокус уже писал о том, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выступила с предостережением, призвав украинцев не сообщать преждевременно о том, что города были взяты только потому, что там были замечены подразделения ВСУ.