СБУ подтвердило освобождение Купянска от российских захватчиков (фото)

Бойцы спецподразделения "Альфа" помогают выбить российские войска из украинского города.

Служба безопасности Украины отчиталась об освобождении города Купянск в Харьковской области, который находился под контролем России. Пресс-служба сделала официальное объявление в Telegram.

Она опубликовала фотографии из Купянска, на которых запечатлены бойцы Центра специальных операций СБУ "Альфа". Военные позируют на одной из улиц города на фоне украинской бронированной колесной машины новатор.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!", — заявили в СБУ.

Генеральный штаб ВСУ и Минобороны Украины пока официально не подтвердили взятие Купянска, однако утром 10 сентября стало известно, что украинские военные прорвались к городскому совету. Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады сфотографировали на фоне учреждения, предварительно сбросив российский флаг. Бойцы ВСУ также запечатлели вид на город с крыши неизвестного здания.

Ранее появилась информация, что в Купянске разрушили стратегический мост через Оскол, по которому ВС РФ получали подкрепление. Без этой переправы силы россиян значительно ослабли. По некоторой информации, российские солдаты сами могли взорвать объект при отступлении в восточную часть Купянска.

Сообщалось также о бегстве ВС РФ из Изюма Харьковской области. Как заявил боец Нацгвардии и экс-депутат Изюмского горсовета Никита Каракай, ВСУ добивали остатки вражеских войск на окраинах города, но большая часть направилась в сторону Луганской области.