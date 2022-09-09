В Купянске разрушен важный мост: ВС РФ не получат подкрепление (фото)

По оценке нардепа Алексея Гончаренко, стратегический мост через Оскол "принял эстафету" от Антоновского моста в Херсоне. ВСУ продолжают выбивать россиян из города.

Мост через реку Оскол, разделяющий Купянск на западную и восточную части, разрушили. Фотографию моста опубликовал ряд украинских Telegram-каналов.

По одним данным Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по мосту. Другие утверждают, что мост взорвали россияне при отходе в восточную часть города.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заметил, что стратегический мост через реку Оскол в Купянске "принял эстафету" от Антоновского моста в Херсоне.

"В самом городе идут бои. Р..сня выгребает так, что аж гай шумит", — прокомментировал Гончаренко происходящее в Купянске.

Российские военкоры пишут о подрыве моста украинскими военными. У захватчиков не будет возможности получить подкрепление.

Некоторые пропагандисты сохраняют надежду на оборону Купянска и сообщают о пребывании резервов.

Напомним, что американский Институт изучения войны предупредил об освобождении Купянска в течение 72 часов. Этот город — важный логистический узел российских военных для наступательных операции в Харьковской области.

Фокус писал об уничтожении в Купянске клуба "Пирамида", в котором ВС РФ могли устроить оккупационный штаб.

Минобороны России ранее публиковало видео якобы переброски бронетехники, артиллерии и военных на Харьковское направление. Вертолеты Ми-26 замечали вблизи линии фронта.