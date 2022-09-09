У Куп'янську зруйновано важливий міст: ЗС РФ не отримає підкріплення, — ЗМІ (фото)

За оцінкою нардепа Олексія Гончаренка, стратегічний міст через Оскол "прийняв естафету" від Антонівського мосту в Херсоні. ЗСУ продовжують вибивати росіян із міста.

Міст через річку Оскол, що розділяє Куп'янськ на західну та східну частини, зруйнували. Фото мосту опублікувала низка українських Telegram-каналів.

За одними даними Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по мосту. Інші стверджують, що міст підірвали росіяни під час відходу до східної частини міста.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зауважив, що стратегічний міст через річку Оскол у Куп'янську "прийняв естафету" від Антонівського мосту в Херсоні.

"У самому місті йдуть бої. Р..сня вигрібає так, що аж гай шумить", — прокоментував Гончаренко те, що відбувається у Куп'янську.

Російські воєнкори пишуть про підрив мосту українськими військовими. Загарбники не зможуть отримати підкріплення.

Деякі пропагандисти зберігають надію на оборону Куп'янська та повідомляють про перебування резервів.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни попередив про звільнення Куп'янська протягом 72 годин. Це місто — важливий логістичний вузол російських військових для наступальних операцій у Харківській області.

Фокус писав про знищення у Куп'янську клубу "Піраміда", в якому ЗС РФ могли влаштувати окупаційний штаб.

Міноборони Росії раніше публікувало відео нібито перекидання бронетехніки, артилерії та військових на Харківський напрямок. Гелікоптери Мі-26 помічали поблизу лінії фронту.