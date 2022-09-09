Бої за Куп'янськ: Міноборони РФ заявляє про перекидання резерву на Харківський напрямок (відео)

Оборонне відомство країни-агресора опублікувало кадри з особовим складом і бронетехнікою, які нібито перекидаються до місць активних бойових дій на сході України.

Міністерство оборони РФ опублікувало відеоролик із нібито перекиданням військової техніки та військових на Харківський напрямок, де наразі ЗСУ звільняють українські території. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Як уточнюється, оборонне відомство країни-агресора імовірно перекидає бронетехніку, артилерію і військових до місць активних бойових дій на сході України.

На опублікованих кадрах видно колону техніки, у складі якої є бронетранспортери БТР-82А із додатковим захистом, армійські вантажівки, гаубиці "Мста-Б", інженерна й інша техніка.

Російський блогер-пропагандист Євген Піддубний, який пише про війну в Україні, також поінформував про перекидання російського резерву під Куп'янськ та Ізюм.

"Масове перекидання повітряним способом підкріплення під Куп'янськ та Ізюм. "Корови" [гелікоптери Мі-26] приземляються практично біля лінії бойового зіткнення", — розповів блогер у своєму відео.

Він додав, що так російське командування перекидає бронетехніку й особовий склад на Харківський напрямок, сподіваючись "уникнути подальших проривів".

Бої за Куп'янськ

Сьогодні американський Інститут вивчення війни у своєму огляді наголосив, що бійці ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин. Місто є ключовим логістичним вузлом ЗС РФ, втрата населеного пункту завадить Росії підтримувати наступальні й оборонні операції на Харківському напрямку.

Окупаційний голова Куп'янського району Максим Губін у своєму коментарі "РИА Новости" також підтвердив, що "обстановка в Куп'янську залишається складною і неоднозначною".

За його словами, активні бойові дії ведуться у Шевченківському районі. При цьому окупант запевняє, що російські військові поки що контролюють місто.

Водночас, у пабліках вже активно публікують фото українських військових на в'їзді до міста.

Нардеп Олексій Гончаренко також розмістив у себе такий знімок, підписавши його:

"Куп'янськ, зустрічай! З поверненням додому, а нормальну фарбу швидко знайдемо".

Офіційної інформації від Генштабу про ситуацію в Куп'янську наразі немає.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні розповів, що українські військові останніми днями звільнили понад 1 000 квадратних кілометрів. Він зазначив, що деокупація територій дається бійцям важкою ціною, але ЗСУ продовжують рухатися вперед.

Учора стало відомо, що українські військові звільнили понад 20 населених пунктів Харківського напрямку. Також бійцям ЗСУ вдалося покращити свої позиції на Херсонському напрямку.