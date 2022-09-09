Бійці ЗСУ звільнили понад 1 000 квадратних кілометрів в останні дні, – Залужний (відео)

Як зазначає головнокомандувач ЗСУ, армії дуже тяжко, але вони продовжують рухатися вперед. Раніше Генштаб повідомляв про просування на 50 км на Харківському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний опублікував відео, в якому повідомив про звільнення понад тисячу квадратних кілометрів української землі. Ролик опубліковано на сторінці у фейсбуці.

"Понад 1 000 квадратних кілометрів звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", — написав Залужний.

У ролику кадри зі звільнених територій, зустріч людей українських військових, а також підняття українського прапора над захопленими територіями.

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію у Харківській області. За добу боїв ЗСУ ліквідували 650 російських військових, рапортував Генштаб.

У росЗМІ пишуть, що в оточення можуть потрапити до 10 тисяч російських солдат. А український Генштаб заявляє про просування на 50 км углиб окупованих територій.