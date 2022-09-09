Бойцы ВСУ освободили более 1000 квадратных километров в последние дни, – Залужный (видео)

Как отмечает главнокомандующий ВСУ, армии очень тяжело, но они продолжают двигаться вперед. Ранее Генштаб сообщал о продвижении на 50 км на Харьковском направлении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал видео, в котором сообщил об освобождении свыше тысячи квадратных километров украинской земли. Ролик опубликован на странице в Фейсбуке.

"Более 1000 квадратных километров освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — написал Залужный.

В ролике кадры с освобожденных территорий, встреча людей украинских военных, а также поднятие украинского флага над захваченными территориями.

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею в Харьковской области. За сутки боев ВСУ ликвидировали 650 российских военных, рапортовал Генштаб.

В росСМИ пишут, что в окружение могут попасть до 10 000 российских солдат. А украинский Генштаб заявляет о продвижении на 50 км вглубь оккупированных территорий.