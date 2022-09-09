Около 10 тысяч солдат ВС РФ могут попасть в окружение на Харьковском направлении, — росСМИ

У российского командования, как предполагают журналисты, может не оказаться резервных сил для предотвращения "котла".

Группировка войск ВС РФ численностью около 10 тысяч солдат, которая дисклоцируется от Купянска до Славянска, рискует оказаться в оперативном окружении. Об этом пишет российское издание "Медуза".

Журналисты отмечают, что подразделения Вооруженных сил Украины начали масштабное контрнаступление в Харьковской области, сумев освободить Балаклею, которая была под контролем России с 3 марта.

Однако, как пишет "Медуза", деоккупация населенного пункта не самое худшее, что может произойти с ВС РФ на данном участке фронта. Контрнаступление ВСУ привело к тому, что группировка российских войск численностью около 10 тысяч солдат, которая дислоцируется от Купянска до Славянска, может попасть в окружение.

Ситуацию в этой оперативной зоне, как утверждают журналисты, также усугубляет быстрое продвижение украинских войск — за 72 часа они продвинулись на Харьковском направлении на 50 километров.

В своем материале "Медуза" ссылается на российских военкоров, которые жалуются на успехи ВСУ — продвижение от Шевченково почти до Купянска и укрепление позиций у берега Оскольского водохранилища в районе села Сеньково. Если эти сообщения будут подтверждены официальной украинской стороной — изюмская группировка ВС РФ будет полностью отрезана от Купянска, в который Россия доставляла технику и боеприпасы по железной дороге.

По словам журналистов, в таком случае россияне смогут иметь "связь с землей" только по понтонным переправам через реку Оскол и через плохие дороги на другом берегу водохранилища.

"Но и там могут появиться украинские войска. Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение", — пишет "Медуза" и отмечает, что у России может не оказаться резервных сил для предотвращения "котла" на Харьковском направлении.

Стоит отметить, что украинская армия в ходе контрнаступления на Харьковском направлении смогла освободить более 20 населенных пунктов, которые контролировали ВС РФ.

Также сообщалось, что ВСУ в ближайшие 72 часа может освободить Купянск, находящийся под контролем России с 27 февраля. Аналитики американского института ISW предполагают, что потеря логистического узла лишит ВС РФ возможности готовиться к наступательным и оборонительным операциям на Харьковском направлении.