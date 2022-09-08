Украинские военные освободили на Харьковском направлении более 20 населенных пунктов, — Генштаб

Также за последние сутки бойцам ВСУ удалось улучшить свои позиции на Херсонском направлении.

Во время контрнаступления на Харьковском направлении бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 20 сел и поселков. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов во время онлайн-брифинга в четверг, 8 сентября.

По его словам, украинские военные вклинились в глубину обороны противника на расстояние до 50 км.

"В ходе активных действий на Харьковском направлении освобождены 20 населенных пунктов", — сказал Громов.

Он добавил, что на освобожденных территориях пока проходят фильтрационные действия.

Кроме того, на Херсонском направлении ВСУ улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину до 2 км.

"В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины и другими подразделениями сил безопасности и обороны ведут активные действия по определенным направлениям", — резюмировал Громов.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны противника. По данным аналитиков, ВСУ воспользовались моментом, когда командование ВС РФ решило перераспределить основные силы и направило свои подразделения на Херсонское направление, ожидая контрнаступление на юге Украины.

Кроме того, 6 сентября в СМИ появилась информация, что на севере Харьковской области идут ожесточенные бои, в ходе которых подразделения ВСУ пытаются оттеснить ВС РФ к государственной границе.