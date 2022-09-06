На севере Харьковской области идут тяжелые бои: войска РФ гонят до границ, – глава общины

По данным Вячеслава Задоренко, активные бои с оккупантами идут под селами Большие Проходы, Дементьевка, Цуповка и в районе Казачьей Лопани. Украинские бойцы держат оперативное преимущество.

Вооруженные силы Украины выгоняют российских захватчиков из северной части Харьковской области, сейчас в регионе идут тяжелые бои. Об этом написал в Facebook глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

Активные бои продолжаются под населенными пунктами Большие Проходы, Дементьевка, Цуповка и в районе Казачьей Лопани.

"ВCУ пытаются вытеснить врага к линии государственной границы и удерживают оперативное преимущество", — рассказал глава общины.

Генштаб ВСУ еще не сообщал об успехах украинской армии на севере Харьковской области. В утренней сводке командование проинформировало об авиационных ударах ВС РФ по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области.

Обстрелам противника на Харьковском направлении подверглись Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепиль, заметили в Генштабе ВСУ.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что 5 сентября российские захватчики обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, в некоторых местах были пожары.

Отметим, что ВСУ перешли в наступление в Балаклее Харьковской области, от ВС РФ освобождено село Вербовка. Российские пропагандисты распространили в Telegram-каналах сообщения, что в Балаклее сейчас ад.

Фокус ранее писал о вероятном освобождении села Бражковка в Харьковской области на Славянском направлении.

Российские захватчики в конце августа пытались наступать на всех направлениях в Харьковской области, но эта идея закончилась неудачно — подразделения врага понесли потери.