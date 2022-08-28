ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области, — аналитики

Об освобождении Бражковки напрямую в отчетах Генштаба ВСУ не сказано, но на карте от мониторинговой группы DeepState этот населенный пункт показан, как контролируемый украинской армией.

Село Бражковка в Харьковской области, которое находится на Славянском направлении боевых действий, вероятно уже под контролем ВСУ. Такой вывод можно сделать из карты боевых действий, которую составляет мониторинговая группа DeepState.

О том, что этот населенный пункт был взят украинскими войсками в отчетах Генштаба за последние несколько дней напрямую не указано. Но в отчете за 25 августа говорится о том, что на Славянском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии кроме других населенных пунктов и село Бражковку Харьковской области.

[ + – ] Село Бражковка в Харьковской области, которое находится на Славянском направлении боевых действий, вероятно уже под контролем ВСУ. Такой вывод можно сделать из карты боевых действий, которую составляет мониторинговая группа DeepState Фото: Скриншот

26 августа Генштаб сообщил о том, что что обстрелы возле Бражковки продолжаются, а также армия РФ нанесла в этом районе авиаудары.

В вечерней сводке за 27 августа Генштаб ВСУ сообщил о том, что россияне пытались наступать в направлении Бражковки, но эта попытка не имела успеха и понеся потери враг отступил.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 августа, а уже начались 186 сутки войны России против Украины, говорится о том, что на Славянском направлении продолжаются обстрелы многих населенных пунктов, в том числе и Бражковки.

[ + – ] В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 августа, а уже начались 186 сутки войны России против Украины, говорится о том, что на Славянском направлении продолжаются обстрелы многих населенных пунктов, в том числе и Бражковки Фото: Скриншот

Это означает, что карта мониторинговой группы DeepState показывает реальную ситуацию на фронте и село Бражковка сейчас под контролем Украины. Согласно этой карте до 24 августа оно находилось в руках россиян. Но точной даты, когда произошло освобождение населенного пункта нет, если говорить о сводках Генштаба ВСУ.

[ + – ] Согласно этой карте до 24 августа село Бражковка находилось в руках россиян. Но точной даты, когда произошло освобождение населенного пункта нет, если говорить о сводках Генштаба ВСУ Фото: Скриншот

В сводке за 28 августа сказано, что обстрелы украинских населенных пунктов продолжаются вблизи всей линии фронта. Также россияне пытаются продвинутся вперед, но наша армия дает им отпор.

Как уже писал Фокус, по данным Conflict Intelligence Team, Россия перебрасывает в Украину третий армейский корпус. Пока не известно, где будут использоваться новые силы армии РФ. Но аналитики указывают на то, что конечный пункт переброски войск и техники находится ближе к Донецкому и Запорожскому театру военных действий.