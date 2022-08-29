"Изменили тактику": ВС РФ наступают на всех направлениях в Харьковской области, — Синегубов

Ожесточенные бои продолжаются на северном, северо-восточном и юго-восточном направлениях региона. Там, где у россиян получается наступать, они перебрасывают еще больше войск, чтобы продвинутся хоть где-то.

Российские войска пытаются прорвать оборону украинской армии в Харьковской области и пытаются наступать на всех направлениях. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии изданию "Суспільне".

По его словам, ожесточенные бои продолжаются на северном, северо-восточном и юго-восточном направлениях Харьковской области. Чиновник рассказал, что ВС РФ сменили тактику: там, где у россиян получается наступать, они перебрасывают еще больше войск, чтобы продвинутся хоть где-то.

"Однако пока никаких успехов на территории Харьковской области не имеет, постоянно несет потери и отходит на ранее занятые свои позиции", — отметил глава ОВА.

Кроме того, Олег Синегубов рассказал, что российские войска продолжают терроризировать местных жителей, в том числе, обстрелами Харькова с помощью реактивных систем залпового огня. Он отметил, что это также является частью тактики ВС РФ.

"У них тактика такова: они выезжают на место, отстреляли, уехали, а куда оно летит, для них это даже не цель, а просто как факт. У них есть задача — обстрелять город, обстрелять гражданские районы, дома в течение дня", — заявил он.

Напомним, 28 августа аналитики писали, что ВСУ удалось освободить еще один населенных пункт в Харьковской области. Вероятно, село Бражевка на Славянском направлении уже под контролем украинской армии.

Ранее, 27 августа Олег Синегубов рассказал, что оснований для эвакуации из Харьковской области нет, но план разрабатывается. Поводом для обязательной эвакуации населения может стать риск окружения города российской армией.

Тем временем 29 августа в Оперативном командовании "Юг" заявили, что украинская армия начала наступление на юге Украины сразу в нескольких направлениях. В ведомстве отметили, что любая военная операция должна проходить в тишине.

Американский телеканал CNN сообщает, что ВСУ "прощупывают" юг Украины перед масштабным контрнаступлением. Американские чиновники считают, что украинская армия будет наносить удары по скоплению техники и личного состава войск РФ перед наступлением в регионе.