ВСУ "прощупывают" юг Украины перед масштабным контрнаступлением, — CNN

Украинская армия будет наносить удары по скоплению техники и личного состава войск РФ перед наступлением в регионе, считают чиновники США.

Вооруженные силы Украины "прощупывают" ситуацию на юге Украины в рамках подготовки к масштабному контрнаступлению на позиции российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом в понедельник, 29 августа, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, получивших доступ к разведывательным данным, сообщает издание CNN.

Операции по прощупыванию являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя удары по системам вооружений, командным пунктам и другим целям для подготовки поля боя к запланированному наступлению, утверждают журналисты.

В свою очередь Соединенные Штаты считают, что контрнаступление ВСУ, которое ожидалось давно, включит в себя сочетание воздушных и наземных операций.

По словам источника, планы по началу контрнаступления появились после того, как полномасштабная агрессия России против Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось.

Многие из размещенных на юге российских подразделений развернуты в недостаточном количестве, а некоторые из них в два раза меньше от обычного объема. Штаты также отмечают эффективное использование реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армией.

Напомним, в Оперативном командовании группировки войск "Каховка" сообщили о прорыве первой линии обороны в Херсонской области. Позднее в ОК "Юг" сообщили о старте контрнаступательных действий на юге Украины.

Ранее Фокус собрал все, что известно о контрнаступлении ВСУ на юге страны на данный момент.