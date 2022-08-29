ЗСУ "промацують" південь України перед масштабним контрнаступом, — CNN

Українська армія завдаватиме ударів по накопиченню техніки й особового складу військ РФ перед наступом у регіоні, вважають чиновники США.

Збройні Сили України "промацують" ситуацію на півдні України в межах підготовки до масштабного контрнаступу на позиції російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це в понеділок, 29 серпня, з посиланням на двох високопосадовців, які отримали доступ до розвідувальних даних, повідомляє видання CNN.

Операції з промацування є стандартною військовою практикою перед наступом і включають удари по системах озброєнь, командних пунктах та інших цілях для підготовки поля бою до запланованого наступу, стверджують журналісти.

Зі свого боку, Сполучені Штати вважають, що контрнаступ ЗСУ, який очікувався давно, включить поєднання повітряних і наземних операцій.

За словами джерела, плани початку контрнаступу з'явилися після того, як повномасштабна агресія Росії проти України пройшла шестимісячну позначку, а оцінки США вказують на те, що Росія змогла розгорнути на передовий менше підрозділів, ніж спочатку передбачалося.

Багато які з розміщених на півдні російських підрозділів розгорнуті в недостатній кількості, а деякі з них у два рази менші від звичайного обсягу. Штати також наголошують на ефективному використанні реактивних систем залпового вогню HIMARS українською армією.

Нагадаємо, в Оперативному командуванні угруповання військ "Каховка" повідомили про прорив першої лінії оборони в Херсонській області. Пізніше в ОК "Південь" повідомили про старт контрнаступних дій на півдні України.

Раніше Фокус зібрав усе, що наразі відомо про контрнаступ ЗСУ на півдні країни.