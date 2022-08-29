Першу лінію оборони ЗС РФ прорвано: що відбувається під Херсоном (відео)

В Оперативному командуванні угрупування військ "Каховка" стверджують, що війська РФ виявилися відрізані від постачання на правому березі Дніпра — "це блискучий шанс повертати свої території".

Оперативне командування військ "Каховка" Збройних сил України опублікувало відео про те, що 109 полк "ДНР" залишив свої позиції в Херсонській області.

На кадрах російський окупант каже, що ЗСУ завдають ударів з усього арсеналу:

танки;

авіація;

артилерія.

109 полк "ДНР" залишив свої позиції у Херсонській області, а російський десант кинув їх на полі бою.

Також українські військові констатують, що ситуація у Херсонській області вкрай складна для окупантів. HIMARS знищили всі великі мости — Антонівський залізничний, автомобільний і Новокаховський. По факту залишилися лише пішохідні переходи. ЗС РФ відрізані від постачання зброї та особового складу території Криму.

"Для України це блискучий шанс повертати свої території", — резюмують в ОК "Каховка".

[ + – ] Знищені мости, що з'єднують ЗС РФ на правому березі Дніпра

Інформацію про звільнення 109-го полку "ДНР" підтвердила "Суспільному" керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

У виданні "Думська" стверджують з посиланням на військових, ЗСУ розпочали контрнаступ на правому березі Дніпра. Вже звільнено кілька сіл. Армія рухається за напрямом на Херсон. Проте інформація потребує підтвердження Генштабу.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ завдали удару по військовій базі РФ у Херсоні на вулиці Паровозній. Багатоповерхова будівля частково зруйнована.

28 серпня українські військові знищили 10 військових об'єктів військ РФ, з яких понад половина ударів припали по Херсонській області.