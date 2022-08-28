Українські військові за добу "демілітаризували" 10 військових об'єктів ЗС РФ (фото, відео)

Високоточні удари завдавалися по російських складах із боєприпасами, командних пунктах та базах.

Голова Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував кадри зі знищеними військовими об'єктами ЗС РФ. Про це повідомляється у його телеграм-каналі.

Українські військові демілітаризували об'єкти по всій лінії фронту від Луганської області до Херсонської. Високоточним ударам піддавались склади з боєприпасами, бази та командні пункти російських окупантів.

ЗСУ знищили:

5 складів із боєприпасами;

3 бази ЗС РФ;

3 командні пункти.

[ + – ] Карта ударів по військових об'єктах ЗС РФ

Склади боєприпасів були знищені в Макіївці (Донецька область), Олешках, Давидів Броді та Дудчанах і Любимівці (Херсонська область).

Бази російських окупантів були знищені у Мелітополі (Запорізька область), Новій Каховці (Херсонська область) та Сватовому (Луганська область).

Командні пункти були уражені у Новій Каховці, Дар'ївці та Херсоні.

Найбільше ЗСУ відпрацьовували по російських військах на півдні України, куди ворог перекинув війська для стримування контрнаступу української армії.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що Україні поки не потрібні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS та M270. ЗСУ достатньо ракет із дистанцією на 70-80 км.

Раніше повідомлялося, що в США планують модернізувати HIMARS для стрільби одразу 18 ракет замість 6 і з можливістю бути безпілотним.