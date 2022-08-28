Украинские военные за сутки "демилитаризировали" 10 военных объектов ВС РФ (фото, видео)

Высокоточные удары наносились по российским складам с боеприпасами, командным пунктам и базам.

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал кадру с уничтоженными военными объектами ВС РФ. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Украинские военные "демилитаризовали" объекты по всей линии фронта от Луганской области до Херсонской. Высокоточным ударам подвергались склады с боеприпасами, базы и командные пункты российских оккупантов.

ВСУ уничтожили:

5 складов с боеприпасами

3 базы ВС РФ

3 командных пункта

[ + – ] Карта ударов по военным объектам ВС РФ

Склады боеприпасов были уничтожены в Макеевке (Донецкая область), Олешках, Давидов Броде и Дудчанах и Любимовке (Херсонская область).

Базы российских оккупантов были уничтожены в Мелитополе (Запорожская область), Новой Каховке (Херсонская область) и Сватовом (Луганская область).

Командные пункты были поражены в Новой Каховке, Дарьевке и Херсоне.

Больше всего ВСУ отрабатывали по российским войскам на юге Украины, куда враг перебросил войска для сдерживания контрнаступления украинской армии.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS и M270. ВСУ достаточно ракет с дистанцией на 70-80 км.

Ранее сообщалось, что в США планируют модернизируют HIMARS для стрельбы сразу 18 ракет вместо 6 и с возможностью быть беспилотным.