HIMARS станет беспилотным и сможет выпускать по 18 ракет за раз: РЗСО решили улучшить

Россия заявляет, что тоже "автоматизирует" свои РЗСО, правда, неясно какие, как и когда.

Инженеры Командного центра развития боевых возможностей армии США по авиации и ракетам (AvMC) создают автономную многодоменную пусковую установку (AML), включающую аппаратные и программные модификации существующей HIMARS, чтобы ею можно было управлять удаленно и управлять автономно. Подробности о проекте сообщило издание eurasiantimes.com.

Новый автономный HIMARS: что известно

В заявлении представителей армии США отмечается, что, хотя концепция AML аналогична беспилотным автомобилям, AML будет обладать большими возможностями и сможет работать в сложных условиях.

Обычные автономные транспортные средства, как правило, ездят по дорогам, а вот AML часто приходится перемещаться по пересеченной местности, находясь под обстрелами. Кроме того, AML будет иметь куда большие габариты, чем обычные автономные транспортные средства, пишет СМИ.

"Мы говорим о создании техники весом более 16 тыс. кг, которая будет задействована там, где нет никаких дорожных знаков, никаких дорог, но вокруг есть люди, деревья, овраги, скалы", — сказал Лукас Хантер, руководитель проекта AML для AvMC.

В армии США заявили, что AML в ее нынешнем виде будет сильно отличаться от финальной системы, а более поздние версии также могут похвастаться новой пусковой установкой и повышенной огневой мощью.

По словам Хантера, автономная многодоменная пусковая установка сможет производить больше выстрелов, чем обычная РЗСО, позволяя солдатам дольше оставаться в бою.

"HIMARS требует перезарядки после 6-ти выстрелов. Но если добавить еще 12, то передовые войска смогут продержаться на линии фронта в 3 раза дольше", — сказал Хантер.

Хантер подчеркивает, что AML не только повлияет на смену парадигмы развития боевых технологий, но и на сферу робототехники в целом.

"Существуют всевозможные проблемы ситуационной осведомленности, на которые индустрия робототехники только сейчас начинает обращать внимание", — сказал Хантер, добавив: "AML, называемый HIMARS Increment 2, должен иметь возможность перемещаться туда, куда ему приказывают. Он должен должен уметь распознавать любую местность".

Кроме того, Хантер подчеркнул необходимость пассивного повышения ситуационной осведомленности за счет использования датчиков, которые собирают данные, не излучая обнаруживаемых сигналов.

Российско-украинская война доказала важность РСЗО

Автоматизация РСЗО могла бы свести к минимуму человеческие жертвы, одновременно повысив общую эффективность системы с точки зрения точности и скорострельности, говорится в материале. Продолжающаяся российско-украинская война уже доказала важность РСЗО, где HIMARS оказались очень эффективными для украинских сил, которые использовали их для уничтожения ключевых российских командных центров, складов боеприпасов.

В первые месяцы войны российская армия активно применяла свои РСЗО вроде ТОС-1А, БМ-27 "Ураган" и пр. Однако Украина смогла противостоять им при помощи американских РСЗО HIMARS, которые дали возможность быстро наносить точечные удары на больших дистанциях. В итоге, в некоторой степени необходимость использования авиации отпала, и украинские военные смогли сберечь свой относительно небольшой воздушный флот.

По оценкам разведки США, украинские силы использовали HIMARS для уничтожения более 100 "ценных" российских целей, — подчеркивает медиа.

Россия работает над новой роботизированной РСЗО

Между тем, в РФ разрабатывают новую роботизированную РСЗО, которой можно управлять как вручную, так и дистанционно.

Владимир Пименов, генеральный директор ВНИИ "Сигнал", входящего в холдинг "Ростех", сообщил , что компания работает над роботизацией перспективной РСЗО, которая могла бы управляться дистанционно, не требуя присутствия экипажа в опасной зоне.

Однако новая РСЗО не будет полностью автоматизирована, считает Пименов, пояснивший, что "полная" роботизация такой РСЗО нецелесообразна, поскольку в беспилотном режиме ее технические характеристики неизбежно снижаются.

Пименов не уточнил, какая именно система РСЗО будет "роботизирована". Однако, согласно недавнему сообщению EurAsian Times, технология роботизации может быть основана на автоматизированных системах наведения и управления огнем, разработанных ВНИИ "Сигнал" для российских РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

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