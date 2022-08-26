HIMARS стане безпілотним і зможе випускати по 18 ракет за раз: РЗСВ вирішили покращити

Росія заявляє, що теж "автоматизує" свої РЗСВ, щоправда, незрозуміло які, як і коли.

Інженери Командного центру розвитку бойових можливостей армії США з авіації та ракет (AvMC) створюють автономну багатодоменну пускову установку (AML), що враховує апаратні та програмні модифікації наявної HIMARS, щоб нею можна було керувати віддалено та керувати автономно. Подробиці про проєкт повідомило eurasiantimes.com.

Новий автономний HIMARS: що відомо

У заяві представників армії США зазначається, що, хоча концепція AML аналогічна безпілотним автомобілям, AML матиме великі можливості та зможе працювати в складних умовах.

Звичайні автономні транспортні засоби, як правило, їздять по дорогах, а ось AML часто доводиться переміщатися по пересіченій місцевості, перебуваючи під обстрілами. Крім того, AML матиме значно більші габарити, ніж звичайні автономні транспортні засоби, пише ЗМІ.

"Ми говоримо про створення техніки вагою понад 16 тис. кг, яка буде задіяна там, де немає жодних дорожніх знаків, жодних доріг, але довкола є люди, дерева, яри, скелі", — сказав Лукас Хантер, керівник проєкту AML для AvMC.

В армії США заявили, що AML у її нинішньому вигляді сильно відрізнятиметься від фінальної системи, а пізніші версії також можуть похвалитися новою пусковою установкою і підвищеною вогневою потужністю.

За словами Хантера, автономна багатодоменна пускова установка зможе здійснити більше пострілів, ніж звичайна РЗСВ, що дозволяє солдатам довше залишатися в бою.

"HIMARS вимагає перезарядки після 6 пострілів. Але якщо додати ще 12, то передові війська зможуть протриматися на лінії фронту втричі довше", — сказав Хантер.

Хантер наголошує, що AML не лише вплине на зміну парадигми розвитку бойових технологій, а й на сферу робототехніки загалом.

"Існують усілякі проблеми ситуаційної поінформованості, на які індустрія робототехніки тільки зараз починає звертати увагу", — сказав Хантер, додавши: "AML, званий HIMARS Increment 2, повинен мати можливість переміщатися туди, куди йому наказують. Він повинен вміти розпізнавати будь-яку місцевість" .

Крім того, Хантер підкреслив необхідність пасивного підвищення ситуаційної поінформованості за рахунок використання датчиків, які збирають дані, не випромінюючи сигналів, що виявляються.

Російсько-українська війна довела важливість РСЗВ

Автоматизація РСЗВ могла б звести до мінімуму людські жертви, одночасно підвищивши загальну ефективність системи з погляду точності та скорострільності, йдеться у матеріалі. Російсько-українська війна, що триває, вже довела важливість РСЗВ, де HIMARS виявилися дуже ефективними для українських сил, які використовували їх для знищення ключових російських командних центрів, складів боєприпасів.

У перші місяці війни російська армія активно застосовувала свої РСЗВ на кшталт ТОС-1А, БМ-27 "Ураган" тощо. Проте Україна змогла протистояти їм за допомогою американських РСЗВ HIMARS, які дали можливість швидко завдавати точкових ударів на великих дистанціях. Унаслідок певною мірою необхідність використання авіації відпала, й українські військові змогли зберегти свій відносно невеликий повітряний флот.

За оцінками розвідки США, українські сили використовували HIMARS для знищення понад 100 "цінних" російських цілей, — наголошує медіа.

Росія працює над новою роботизованою РСЗВ

Тим часом, в РФ розробляють нову роботизовану РСЗВ, якою можна керувати як вручну, так і дистанційно.

Володимир Піменов, генеральний директор ВНДІ "Сигнал", що входить до холдингу "Ростех", повідомив, що компанія працює над роботизацією перспективної РСЗВ, яка могла б керуватися дистанційно, не вимагаючи присутності екіпажу в небезпечній зоні.

Однак нова РСЗВ не буде повністю автоматизована, вважає Піменов, який пояснив, що "повна" роботизація такої РСЗВ є недоцільною, оскільки в безпілотному режимі її технічні характеристики неминуче знижуються.

Піменов не уточнив, яка саме система РСЗВ буде "роботизована". Проте, згідно з нещодавнім повідомленням EurAsian Times, технологія роботизації може бути заснована на автоматизованих системах наведення та управління вогнем, розроблених ВНДІ "Сигнал" для російських РСЗВ "Торнадо-Г" та "Торнадо-С".

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