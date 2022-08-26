"Це війна машин": у Міноборони РФ розповіли про впровадження ШІ у свої системи озброєння

Російська армія освоює технології для ведення гібридної війни, але поки що більше покладається на підготовку військовослужбовців.

Начальник Управління розвитку технологій штучного інтелекту Міноборони Росії Василь Єлістратов заявив, що "розумні" технології використовуються майже в усій російській зброї. Він дав коментар агентству "ТАСС" під час форуму "Армія-2022", що пройшов у Підмосков'ї.

Як стверджує Василь Єлістратов, штучний інтелект є "наскрізною" технологією, яка наразі забезпечує роботу високоточного озброєння, а також військових комплексів наземного, повітряного та морського базування. Військовим необхідно освоювати ШІ в умовах так званої гібридної війни.

"Війна майбутнього — це війна машин. Це всі розуміють. І чим розумніша зброя, тим менше втрат", — зазначив представник Міноборони.

Утім, поки що Росія не відмовляється від класичних методів ведення бойових дій. До того ж, поки триває процес переходу до згаданих "війн машин", армія має покладатися не лише на передові технології, а й на особисту підготовку військовослужбовців.

До цього на форумі "Армія-2022" начальник головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Олександр Осадчук оголосив про створення управління з розвитку штучного інтелекту. Це відомство має займатися впровадженням і використанням технологій у процесі розробки нової зброї.

Раніше писали, про який штучний інтелект мріють сучасні військові. Армія США намагається запровадити такі технології ще з часів холодної війни, але тільки зараз вони починають поступово втілюватись у життя.

Нещодавно стало відомо, що Пентагон замовив "бойовий" штучний інтелект у компаній Palantir і Raytheon Technologies. Комплекс TITAN повинен об'єднати різні системи, технології та датчики, дозволяючи комптбтерам аналізувати ситуацію і швидко ухвалювати рішення.

Повідомляли також, що США навчають ШІ воювати проти армії Росії, аналізуючи її дії в Україні. Вони використовують дані з різних джерел, зокрема супутникові знімки.