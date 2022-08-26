"Это война машин": в Минобороны РФ рассказали о внедрении ИИ в свои системы вооружения

Российская армия осваивает технологии для ведения гибридной войны, но пока больше полагается на подготовку военнослужащих.

Начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявил, что "умные" технологии используются почти во всем российском оружии. Он дал комментарий агентству "ТАСС" во время форума "Армия-2022", прошедшего в Подмосковье.

Как утверждает Василий Елистратов, исскусственный интеллект является "сквозной" технологией, которая в настоящее время обеспечивает работу высокоточного вооружения, а также военных комплексов наземного, воздушного и морского базирования. Военным необходимо осваивать ИИ в условиях так называемой гибридной войны.

"Война будущего — это война машин. Это все понимают. И чем умнее оружие, тем меньше потерь", — отметил представитель Минобороны.

Впрочем, пока Россия не отказывается от классических методов ведения боевых действий. Более того, пока идет процесс перехода к упомянутым "войнам машин", армия должна полагаться не только на передовые технологии, но и на личную подготовку военнослужащих.

До этого на форуме "Армия-2022" начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук объявил о создании управления по развитию искусственного интеллекта. Это ведомство должно курировать внедрение и использование технологий при разработке нового оружия.

Ранее писали, о каком искусственном интеллекте мечтают современные военные. Армия США пытается внедрить такие технологии еще со времен холодной войны, но только сейчас они начинают постепенно воплощаться в жизнь.

Недавно стало известно, что Пентагон заказал "боевой" искусственный интеллект у компаний Palantir и Raytheon Technologies. Комплекс TITAN должен объединитьразличные системы, технологии и датчики, позволяя комптбтерам анализировать ситуацию и быстро принимать решения.

Сообщали также, что США учат ИИ воевать против армии России, анализируя ее действия в Украине. Они используют данные из разных источников, в том числе и спутниковые снимки.