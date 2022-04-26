Военные США учат ИИ воевать против армии России, анализируя ее действия в Украине

Предполагается, что современные технологии помогут Украине эффективнее отражать атаки российских военных.

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Министерство обороны США использует данные о действиях российских войск в Украине для обучения искусственного интеллекта. Об этом сайту рассказал директор по оборонным исследованиям и инженерным разработкам Мейнард Холидей во время саммита Defence One.

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По его словам, у США есть "изысканные" методы для проведения разведки и сбора данных о сражениях в Украине. Аналитики изучают тактику и стратегию России, а затем при помощи собранной информации тренируют искусственный интеллект. Спутники коммерческих компаний уже предоставили общественности огромное количество фотографий и видео боевых действий на украинской территории, а у Пентагона может быть еще больше записей.

Грегори Аллен, руководитель проекта управления ИИ и старший научный сотрудник программы стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований добавил, что военные инструменты на базе ИИ для поиска и отслеживания объектов, снятых при помощи дронов, значительно улучшились с 2017 года, когда Пентагон впервые обнародовал программу Project Maven. Они очень пригодились для оценки происходящего в Украине.

"Искусственный интеллект и машинное обучение становятся все более эффективными и часто используемым инструментом в разведывательных операциях, при наблюдении и рекогносцировке. Министерство обороны США и наши союзники пользуются тем, что было создано за последние пять лет", — отметил эксперт.

Полученные данные помогут военным лучше моделировать и предсказывать поведение противников, таких как Россия и Китай. Предполагается, что современные технологии помогут Украине эффективнее отражать атаки российских военных. В то же время, потери из-за боевых действий и санкций могут привести к замедлению развития ИИ в РФ.

Ранее эксперты рассказали, чем ИИ грозит мирным жителям Украины. Айтишники используют технологию распознавания лиц для поиска российских военных, однако из-за ошибки несовершенных алгоритмов пострадать могут невиновные люди.