Військові США вчать ШІ воювати проти армії Росії, аналізуючи її дії в Україні

Передбачають, що сучасні технології допоможуть Україні ефективніше відбивати атаки російських військових.

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Міністерство оборони США використовує дані про дії російських військ в Україні для навчання штучного інтелекту. Про це сайту розповів директор з оборонних досліджень та інженерних розробок Мейнард Холідей під час саміту Defence One.

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За його словами, США мають "вишукані" методи для проведення розвідки та збору даних про битви в Україні. Аналітики вивчають тактику та стратегію Росії, а потім за допомогою зібраної інформації тренують штучний інтелект. Супутники комерційних компаній вже надали громадськості величезну кількість фотографій та відео бойових дій на українській території, а Пентагон може мати ще більше записів.

Грегорі Аллен, керівник проєкту управління ШІ та старший науковий співробітник програми стратегічних технологій у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень додав, що військові інструменти на базі ШІ для пошуку та відстеження об'єктів, знятих за допомогою дронів, значно покращилися з 2017 року, коли Пентагон вперше оприлюднив програму Project Maven. Вони дуже стали в пригоді для оцінки того, що відбувається в Україні.

"Штучний інтелект і машинне навчання стають все ефективнішим інструментом, який часто використовують і в розвідувальних операціях, під час спостереження і рекогносцировки. Міністерство оборони США і наші союзники користуються тим, що створено за останні п'ять років", — зазначив експерт.

Отримані дані допоможуть військовим краще моделювати та передбачати поведінку противників, таких як Росія та Китай. Передбачають, що сучасні технології допоможуть Україні ефективніше відбивати атаки російських військових. Водночас втрати через бойові дії та санкції можуть призвести до уповільнення розвитку ШІ у РФ.

Раніше експерти розповіли, чим ШІ загрожує мирним жителям України. Айтішники використовують технологію розпізнавання осіб для пошуку російських військових, проте через помилку недосконалих алгоритмів постраждати можуть невинні люди.