Военные взяли на вооружение "боевой" искусственный интеллект: как он поможет армии

Технология призвана объединить различные датчики и системы, чтобы командиры смогли принимать решения на поле боя быстрее противника.

Армия США заказала у компаний Palantir и Raytheon Technologies разработку инновационной военной системы на базе искусственного интеллекта. Подробности сделки сообщает портал Breaking Defence.

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Исполнительное управление разведки, радиоэлектронной борьбы и датчиков объявило, что каждая компания получит $36 млн на создание прототипов в течение следующих 14-ти месяцев, после чего служба выберет одного подрядчика для производства системы "тактического разведывательного узла прицеливания и доступа" (Tactical Intelligence Targeting Access Node), которую сокращенно называют TITAN. Победителем выберут компанию, которая предложит прототип, наиболее совместимый с TITAN — потом ей предстоит доработать систему и подготовить узел к производству. В 2023 году Пентагон запросил на эту программу $58 млн.

Наземная станция TITAN объединяет различные системы, технологии и датчики, позволяя искусственному интеллекту и алгоритмам машинного обучения анализировать собранные данные и предоставлять военным свои выводы. Благодаря ей армия сможет быстро получать важную информацию, быстро оценивать ситуацию и принимать необходимые решения раньше противника. К примеру, навести и запустить высокоточные ракеты.

С помощью TITAN армия сможет объединять различные данные с быстро растущего набора датчиков, что позволит передовым силам получать информацию об обстановке и принимать решения в реальном времени с невероятной скоростью. Эти усилия являются важным фактором, который продвигает армию к JADC2 и сдерживает угрозу со стороны противника.

Американские военные намерены использовать систему как ключевой элемент концепции совместного всестороннего управления и контроля на поле боя (Joint All-Domain Command and Control или JADC2). Ее планируют установить на наземные транспортные средства, такие как боевые машины Joint Light Tactical Vehicle, призванные заменить джипы Humvee.

В настоящее время компания Northrop Grumman работает с подразделением оборонных инноваций и Офисом тактического использования национальных возможностей над созданием прототипов наземных станций TITAN. По словам старшего инженера Palantir, технологию начнут тестировать ближе к концу второго этапа программы, то есть примерно в 2023 году.

"Сегодня военные вынуждены принимать решения очень быстро, опираясь на большое количество данных. TITAN — это сочетание лучших технологий оборонной промышленности как от новых, так и от постоянных партнеров Министерства обороны США, и мы гордимся тем, что выступаем в качестве нетрадиционного генерального подрядчика для этой работы", — прокомментировал президент Palantir USG Аки Джайн.

Старший инженер Palantir на правах анонимности рассказал СМИ, что "умная" военная система потребует программного обеспечения, которое сможет улучшить возможности вооружения, поэтому компания постаралась сделать платформу "цифровой, насколько это возможно". Кроме того, разработчики надеются передать армии рабочий прототип оборудования, чтобы собрать их отзывы во время учений.

Команду Raytheon возглавляет разведывательно-космическое подразделение. Исполнительный директор по космосу и системам С2 (командование и управление) Скотт МакГлиш заявил, что компания готова предоставить решение, которое поможет командирам быстрее принимать решения на поле боя и лучше координировать войска.

"Наша команда обладает ноу-хау для эффективной и доступной разработки и развертывания этой системы с возможностью гибкого обновления со временем", — заверил он.

В своем официальном заявлении Raytheon поделилась, что будет использовать многолетний опыт сотрудничества с разведкой, силовыми ведомствами и проектирования коммуникаций. Они займутся улучшением защищенной связи, военных датчиков, программных решений и искусственного интеллекта для JADC2.

Ранее британские эксперты рассказали, как искусственный интеллект может изменить войны. Если военные научатся больше доверять "умным" технологиям, то последние помогут им быстрее реагировать на угрозы.

Недавно в Китае разработали искусственный интеллект, способный предсказывать траекторию ракет в пять раз быстрее звука. Они также могут обнаруживать и следить за летящими беспилотниками. По словам создателей, системе достаточно вычислительной мощности обычного ноутбука.