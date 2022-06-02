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ИИ способен предсказать курс ракет, которые летают в 5 раз быстрее скорости звука

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ракета
Фото: Alexyz3d/iStock

Новая система работает, как человеческий мозг, при этом ей достаточно вычислительной мощности обычного ноутбука

Исследователи из Академии раннего предупреждения ВВС Китая заявили, что разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может предсказывать курс гиперзвуковых ракет, даже тогда когда они приближаются к своей цели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом сообщает South China Morning Post.

Медиа пишет, что гиперзвуковая ракета может летать со скоростью, намного превышающей скорость звука, и оставаться вне поля зрения систем ПВО. Такие страны, как Россия и Северная Корея регулярно проводят испытания гиперзвуковых ракет, равно как и США. "Поскольку государств, имеющих на вооружении гиперзвуковые ракеты становится все больше, существует необходимость в системах противодействия", — говорится в материале.

В апреле 2022 года стало известно, что Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) разрабатывает собственную систему противодействия гиперзвуковым ракетам. "Проект вступил во вторую фазу. Инженеры планируют спроектировать несколько моделей перехватчиков", — сообщает interestingengineering.com.

Согласно заявлениям китайских ученых, работающих на оборонную промышленность, их новая система работает на основе искусственного интеллекта и способна определить потенциальную траекторию поражения приближающейся ракеты и инициировать контрответ, сыграв на опережение в 3 минуты. Исследователи опубликовали статью об этой системе в китайском научном журнале Journal Of Astronautics.

Исследователи планируют использовать алгоритм машинного обучения для изучения данных, полученных на ранних этапах гиперзвукового полета, чтобы определить его вероятный ход на последних этапах. В беседе с SCMP один из исследователей признал, что данные системы раннего предупреждения содержат много "шума", из-за чего ИИ сложно отслеживать приближающуюся угрозу. Так вот команда разработала уникальный алгоритм глубокого обучения, который может удалять шум из сигнала и работать подобно человеческому мозгу, сосредотачиваясь на самых свежих и самых важных данных. В итоге, ИИ-система может предсказывать траекторию гиперзвуковых ракет, при этом ей достаточно вычислительной мощности ноутбука. Исследователи утверждают, что результаты можно получить в течение 15 секунд.

Ранее мы сообщали о том, что ученым удалось "скрестить" классический суперкомпьютер с квантовым компьютером. Они уверены, что мощность суперкомпьютера существенно увеличится за счет квантового ускорителя.