ИИ способен предсказать курс ракет, которые летают в 5 раз быстрее скорости звука

Новая система работает, как человеческий мозг, при этом ей достаточно вычислительной мощности обычного ноутбука

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Исследователи из Академии раннего предупреждения ВВС Китая заявили, что разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может предсказывать курс гиперзвуковых ракет, даже тогда когда они приближаются к своей цели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Медиа пишет, что гиперзвуковая ракета может летать со скоростью, намного превышающей скорость звука, и оставаться вне поля зрения систем ПВО. Такие страны, как Россия и Северная Корея регулярно проводят испытания гиперзвуковых ракет, равно как и США. "Поскольку государств, имеющих на вооружении гиперзвуковые ракеты становится все больше, существует необходимость в системах противодействия", — говорится в материале.

В апреле 2022 года стало известно, что Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) разрабатывает собственную систему противодействия гиперзвуковым ракетам. "Проект вступил во вторую фазу. Инженеры планируют спроектировать несколько моделей перехватчиков", — сообщает interestingengineering.com.

Согласно заявлениям китайских ученых, работающих на оборонную промышленность, их новая система работает на основе искусственного интеллекта и способна определить потенциальную траекторию поражения приближающейся ракеты и инициировать контрответ, сыграв на опережение в 3 минуты. Исследователи опубликовали статью об этой системе в китайском научном журнале Journal Of Astronautics.

Исследователи планируют использовать алгоритм машинного обучения для изучения данных, полученных на ранних этапах гиперзвукового полета, чтобы определить его вероятный ход на последних этапах. В беседе с SCMP один из исследователей признал, что данные системы раннего предупреждения содержат много "шума", из-за чего ИИ сложно отслеживать приближающуюся угрозу. Так вот команда разработала уникальный алгоритм глубокого обучения, который может удалять шум из сигнала и работать подобно человеческому мозгу, сосредотачиваясь на самых свежих и самых важных данных. В итоге, ИИ-система может предсказывать траекторию гиперзвуковых ракет, при этом ей достаточно вычислительной мощности ноутбука. Исследователи утверждают, что результаты можно получить в течение 15 секунд.

Ранее мы сообщали о том, что ученым удалось "скрестить" классический суперкомпьютер с квантовым компьютером. Они уверены, что мощность суперкомпьютера существенно увеличится за счет квантового ускорителя.