ШІ здатний передбачити курс ракет, які літають у 5 разів швидше за швидкість звуку

Нова система працює як людський мозок, водночас їй достатньо обчислювальної потужності звичайного ноутбука.

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Дослідники з Академії раннього попередження ВПС Китаю заявили, що розробили технологію на основі штучного інтелекту, яка може передбачати курс гіперзвукових ракет, навіть тоді, коли вони наближаються до своєї цілі зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Медіа пише, що гіперзвукова ракета може літати зі швидкістю, що набагато перевищує швидкість звуку, і залишатися поза увагою систем ППО. Такі країни, як Росія і Північна Корея регулярно проводять випробування гіперзвукових ракет, так само як і США. "Оскільки держав, які мають на озброєнні гіперзвукові ракети, стає дедалі більше, існує необхідність у системах протидії", — йдеться в матеріалі.

У квітні 2022 року стало відомо, що Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) розробляє власну систему протидії гіперзвуковим ракетам. "Проєкт вступив у другу фазу. Інженери планують спроєктувати кілька моделей перехоплювачів", — повідомляє interestingengineering.com.

Згідно із заявами китайських учених, які працюють на оборонну промисловість, їх нова система працює на основі штучного інтелекту та здатна визначити потенційну траєкторію ураження ракети, що наближається, та ініціювати контрвідповідь, зігравши на випередження в 3 хвилини. Дослідники опублікували статтю про цю систему в китайському науковому журналі Journal Of Astronautics.

Дослідники планують використовувати алгоритм машинного навчання вивчення даних, отриманих на ранніх етапах гіперзвукового польоту, щоб визначити його ймовірний хід на останніх етапах. У розмові із SCMP один із дослідників визнав, що дані системи раннього попередження містять багато "шуму", через що ШІ складно відслідковувати загрозу, що наближається. Так от команда розробила унікальний алгоритм глибокого навчання, який може видаляти шум із сигналу та працювати подібно до людського мозку, зосереджуючись на найсвіжіших і найважливіших даних. Зрештою, ШІ-система може прогнозувати траєкторію гіперзвукових ракет, причому їй досить обчислювальної потужності ноутбука. Дослідники стверджують, що результати можна одержати протягом 15 секунд.

Раніше ми повідомляли про те, що вченим вдалося "схрестити" класичний суперкомп'ютер із квантовим комп'ютером. Вони впевнені, що потужність суперкомп'ютера значно збільшиться за рахунок квантового прискорювача.