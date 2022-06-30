Військові взяли на озброєння "бойовий" штучний інтелект: як він допоможе армії

Технологія покликана об'єднати різні датчики та системи, щоб командири змогли приймати рішення на полі бою швидше за супротивника.

Армія США замовила у компаній Palantir та Raytheon Technologies розробку інноваційної військової системи на базі штучного інтелекту. Подробиці угоди повідомляє портал Breaking Defence.

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Виконавче управління розвідки, радіоелектронної боротьби та датчиків оголосило, що кожна компанія отримає $36 млн на створення прототипів протягом наступних 14 місяців, після чого служба вибере одного підрядника для виробництва системи "тактичного розвідувального вузла прицілювання та доступу" (Tactical Intelligence Targeting Access Node), яку скорочено називають TITAN. Переможцем виберуть компанію, яка запропонує прототип, найсумісніший із TITAN — потім їй доведеться доопрацювати систему та підготувати вузол до виробництва. У 2023 році Пентагон запросив на цю програму $58 млн.

Наземна станція TITAN поєднує різні системи, технології та датчики, дозволяючи штучному інтелекту та алгоритмам машинного навчання аналізувати зібрані дані та надавати військовим свої висновки. Завдяки їй армія зможе швидко отримувати важливу інформацію, швидко оцінювати ситуацію та приймати необхідні рішення раніше за супротивника. Наприклад, навести та запустити високоточні ракети.

За допомогою TITAN армія зможе об'єднувати різні дані з набору датчиків, що швидко зростає, що дозволить передовим силам отримувати інформацію про ситуацію і приймати рішення в реальному часі з неймовірною швидкістю. Ці зусилля є важливим фактором, який просуває армію до JADC2 та стримує загрозу з боку супротивника.

Американські військові мають на меті використовувати систему як ключовий елемент концепції спільного всебічного управління та контролю на полі бою (Joint All-Domain Command and Control або JADC2). Її планують встановити на наземні транспортні засоби, такі як бойові машини Joint Light Tactical Vehicle, покликані замінити позашляховики Humvee.

Зараз компанія Northrop Grumman працює з підрозділом оборонних інновацій та Офісом тактичного використання національних можливостей над створенням прототипів наземних станцій TITAN. За словами старшого інженера Palantir, технологію почнуть тестувати ближче до кінця другого етапу програми, тобто приблизно 2023 року.

"Сьогодні військові змушені приймати рішення дуже швидко, спираючись на велику кількість даних. TITAN — це поєднання найкращих технологій оборонної промисловості як від нових, так і від постійних партнерів Міністерства оборони США, і ми пишаємося тим, що виступаємо як нетрадиційний генеральний підрядник для цієї роботи", — прокоментував президент Palantir USG Акі Джайн.

Старший інженер Palantir на правах анонімності розповів ЗМІ, що "розумна" військова система вимагатиме програмного забезпечення, яке зможе покращити можливості озброєння, тому компанія постаралася зробити платформу "цифровою, наскільки це можливо". Крім того, розробники сподіваються передати армії робочий прототип обладнання, щоб зібрати їхні відгуки під час навчань.

Команду Raytheon очолює розвідувально-космічний підрозділ. Виконавчий директор з космосу та систем С2 (командування та управління) Скотт МакГліш заявив, що компанія готова надати рішення, яке допоможе командирам швидше приймати рішення на полі бою та краще координувати війська.

"Наша команда має ноу-хау для ефективної та доступної розробки та розгортання цієї системи з можливістю гнучкого оновлення з часом", — запевнив він.

У своїй офіційній заяві Raytheon поділилася, що використовуватиме багаторічний досвід співпраці з розвідкою, силовими відомствами та проєктування комунікацій. Вони займуться покращенням захищеного зв'язку, військових датчиків, програмних рішень та штучного інтелекту для JADC2.

Раніше британські експерти розповіли, як штучний інтелект може змінити війни. Якщо військові навчаться більше довіряти "розумним" технологіям, останні допоможуть їм швидше реагувати на загрози.

Нещодавно в Китаї розробили штучний інтелект, здатний передбачати траєкторію ракет у п'ять разів швидше за звук. Вони також можуть виявляти і стежити за безпілотниками, що летять. За словами авторів, системі досить обчислювальної потужності звичайного ноутбука.