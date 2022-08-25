Украине пока что не нужны дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS, — Пентагон

Сейчас ВСУ больше нуждаются в снарядах GMLRS дальностью 70-80 км, потому что большинство целей для украинских военных находится в их зоне доступа.

Украине для нынешних целей не нужны дальнобойные ракеты ATACMS для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые бьют на расстоянии до 300 км. Сейчас ВСУ больше нуждаются в снарядах GMLRS дальностью 70-80 км. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль на брифинге.

"Очевидно, что мы продолжим обсуждать с украинцами их потребности, но на данный момент мы считаем, что нам следует сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", — сказал он.

По словам представителям Минобороны США, ракеты GMLRS нужны ВСУ для того, чтобы удержать российскую армию на востоке и создать импульс на других участках линии фронта. Каль добавил, что большинство целей для украинских военных находится в зоне доступа GMLRS.

"Россияне действительно замедлились на востоке, российские объекты теперь под риском в других частях страны. Это очень сильно осложнило усилия России по планированию. Поэтому, по нашей оценке, GMLRS — это самое важное, и в Украину идет постоянный поток этих боеприпасов", — заявил Колин Каль.

Напомним, 23 августа СМИ писали о том, что США могли тайно передать Украине более мощное оружие. Эксперты допустили, что ВСУ уже получили от Вашингтона ракеты большой дальности ATACMS и управляемые снаряды Excalibur.

Ранее, 9 августа в Пентагоне рассказали, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS. На вооружении ВСУ 16 таких систем, этого количества достаточно для выполнения тех целей, которые поставлены перед таким видом вооружения.