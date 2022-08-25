Україні поки що не потрібні далекобійні ракети ATACMS для HIMARS, — Пентагон

Наразі ЗСУ більше потребують снарядів GMLRS дальністю 70-80 км, тому що більшість цілей для українських військових перебувають у їх зоні доступу.

Україні для цього не потрібні далекобійні ракети ATACMS для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, які б'ють на відстані до 300 км. Наразі ЗСУ більше потребують снарядів GMLRS дальністю 70-80 км. Про це заявив заступник глави Пентагону Колін Каль на брифінгу.

"Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми вважаємо, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS", — сказав він.

За словами представників Міноборони США, ракети GMLRS потрібні ЗСУ для того, щоб утримати російську армію на сході та створити імпульс на інших ділянках лінії фронту. Каль додав, що більшість цілей для українських військових перебувають у зоні доступу GMLRS.

"Росіяни справді сповільнилися на сході, російські об'єкти тепер під ризиком в інших частинах країни. Це дуже ускладнило зусилля Росії щодо планування. Тому, за нашою оцінкою, GMLRS — це найважливіше, і в Україну йде постійний потік цих боєприпасів", — заявив Колін Каль.

Нагадаємо, 23 серпня ЗМІ писали про те, що США могли таємно передати Україні потужнішу зброю. Експерти припустили, що ЗСУ вже отримали від Вашингтона ракети великої дальності ATACMS і керовані снаряди Excalibur.

Раніше, 9 серпня у Пентагоні розповіли, що Україна отримала достатньо РСЗВ HIMARS. На озброєнні ЗСУ 16 таких систем, цієї кількості достатньо для виконання тих цілей, які поставлені перед таким видом озброєння.