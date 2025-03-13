За рахунок РФ: Канада передала Україні перші $1,7 млрд заморожених активів, куди підуть гроші

Транш був переданий у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.

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Перший транш кредитування від Канади під прибуток від заморожених активів РФ надійшов до України. Він становить близько 1,7 мільярда доларів США. Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.

Цю інформацію також підтвердив 13 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сума наданого Оттавою кредиту склала 2,5 мільярда канадських доларів, це близько 1,7 мільярда доларів США.

Це перший транш в рамках програми "Великої сімки" (G7) Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за якою країни G7 планують виділити кредити на 50 млрд доларів під прибуток від заморожених на Заході активів центрального банку Росії.

"Зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету", — написав прем'єр-міністр Шмигаль у Telegram.

Він також повідомив, що загалом Канада виділила п’ять мільярдів канадських доларів, це понад 3,4 мільярда доларів США за програмою ERA.

"Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію", — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в 2024 році країни G7 та Європейського Союзу погодили надання Україні кредитів на суму близько 50 мільярдів доларів.

Виплачуватися ця позика буде за рахунок відсотків, які автоматично нараховуються на активи Росії, заблоковані в країнах Заходу в рамках санкцій, запроваджених проти РФ через її вторгнення в Україну.

Загалом у західних країнах заблоковані приблизно 280 мільярдів доларів центробанку РФ, більша частина — в ЄС. За оцінками аналітиків, щорічно заморожені активи РФ приносять прибуток у 2,5-3,5 мільярда євро.

Нагадаємо, у лютому Денис Шмигаль заявив, що відбудова України після війни із Росією може коштувати 500 млрд євро.