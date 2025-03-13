За счет РФ: Канада передала Украине первые $1,7 млрд замороженных активов, куда пойдут деньги

Транш был передан в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета.

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Первый транш кредитования от Канады под прибыль от замороженных активов РФ поступил в Украину. Он составляет около 1,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

Эту информацию также подтвердил 13 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сумма предоставленного Оттавой кредита составила 2,5 миллиарда канадских долларов, это около 1,7 миллиарда долларов США.

Это первый транш в рамках программы "Большой семерки" (G7) Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), по которой страны G7 планируют выделить кредиты на 50 млрд долларов под прибыль от замороженных на Западе активов центрального банка России.

"Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные потребности государственного бюджета", — написал премьер-министр Шмыгаль в Telegram.

Он также сообщил, что в целом Канада выделила пять миллиардов канадских долларов, это более 3,4 миллиарда долларов США по программе ERA.

"Спасибо Канаде и всем партнерам G7 за создание механизма, который заставляет Россию к финансовой ответственности за агрессию", — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, в 2024 году страны G7 и Европейского Союза согласовали предоставление Украине кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов.

Выплачиваться этот заем будет за счет процентов, которые автоматически начисляются на активы России, заблокированные в странах Запада в рамках санкций, введенных против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Всего в западных странах заблокированы около 280 миллиардов долларов центробанка РФ, большая часть — в ЕС. По оценкам аналитиков, ежегодно замороженные активы РФ приносят прибыль в 2,5-3,5 миллиарда евро.

Напомним, в феврале Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины после войны с Россией может стоить 500 млрд евро.