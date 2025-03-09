Армія на довгому повідку. Трамп дозволив наносити авіаудари, не рахуючись ні з ким

Хоча в минулому схвалення Пентагону і Білого дому не завжди гарантувало адекватне (або навіть законне) виконання авіаударів, цей процес, принаймні, вимагав підпису осіб, які відповідали перед американською громадськістю.

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У розпорядженні США є ціла низка надскладних видів озброєнь, які можуть бути розгорнуті з різних платформ для нанесення авіаударів по ворожих цілях; у їхньому розпорядженні є все — ракети і снаряди прямого наведення, гармати і знаряддя, а також різні авіабомби, планерні бомби, крилаті та балістичні ракети, які, в свою чергу, можуть бути розгорнуті з винищувачів, бомбардувальників і безпілотників. Одним словом, у США є маса можливостей для ураження ворожих цілей. Про це у своїй статті пише журналіст Харрісон Касс, яку переклав Фокус.

А тепер, завдяки новим дозволам адміністрації Трампа, американські військові отримають більшу свободу дій при нанесенні авіаударів.

"Адміністрація Трампа надала американським військовим командирам більше свободи дій при нанесенні авіаударів по передбачуваним військовим загрозам, на відміну від політики адміністрації Байдена, яка вимагала ширшого схвалення з боку Білого дому і Пентагону, — повідомляє журнал Air & Space Forces Magazine. — Цей крок дає американським військовим командирам більшу гнучкість у здійсненні авіаударів без отримання окремого дозволу з Вашингтона".

Дональд Трамп вітає військових у Конгресі

Хоча цей крок дає змогу зробити збройні сили гнучкішими та менш бюрократизованими, він також порушує питання щодо визначення цілей, невиправданого застосування сили та збереження цивільного контролю над збройними силами.

Армія на довгому повідку

Новоспечений міністр оборони Піт Хегсет підтвердив нову політику, але ні Білий дім, ні Пентагон не відповіли на запитання про те, що призвело до такого рішення і скільки військових операцій уже було здійснено згідно з новою, більш вільною політикою авіаударів. Минулого місяця в Сирії було завдано підтверджених авіаударів по Хуррас ад-Дін, місцевій філії "Аль-Каїди". Чи були удари по Хуррас ад-Дін завдані зі схвалення Білого дому або Пентагону, невідомо.

Нова політика може призвести до ослаблення цивільного контролю над збройними силами, що викликає занепокоєння у деяких аналітиків, які вважають цивільний контроль над збройними силами країни одним із головних принципів відповідального державного управління. Теоретично підпорядкування збройних сил цивільному контролю допомагає переконатися, що військові діють суворо в конституційних рамках, при цьому підкоряючись політичній волі громадськості, яка голосує. Цивільний контроль слугує гарантом відповідальної поведінки військових — від складання бюджету до дотримання міжнародного права під час військових операцій.

Нанесення авіаударів по іноземних громадянах на чужій території — одна з найсерйозніших, найбільш значущих і суперечливих дій американських військових. Вимога цивільного схвалення таких авіаударів (тобто з боку Білого дому або Міністерства оборони) — це метод підтримання цивільного нагляду за настільки суперечливою військовою процедурою. Надання військовим відносної автономії під час ударів по цілях за кордоном є тривожною подією, особливо з огляду на історію невиправданого застосування сили армією США, а в деяких випадках і нападу на громадян США за кордоном.

Хоча в минулому підпис Пентагону і Білого дому не завжди забезпечував адекватне (або навіть законне) виконання авіаударів, цей процес, принаймні, вимагав підпису осіб, які відповідали перед американською громадськістю, тобто виборної посадової особи або чиновника, призначеного такою виборною посадовою особою. Надання адміністрацією Трампа більшої автономії військовим під час санкціонування авіаударів фактично послаблює і без того слабкий контроль американської громадськості над розгортанням своїх збройних сил.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.