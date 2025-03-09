Армия на длинном поводке. Трамп разрешил наносить авиаудары, не считаясь ни с кем

Хотя в прошлом одобрение Пентагона и Белого дома не всегда гарантировало адекватное (или даже законное) выполнение авиаударов, этот процесс, по крайней мере, требовал подписи лиц, которые отвечали перед американской общественностью.

Related video

В распоряжении США имеется целый ряд сложнейших видов вооружений, которые могут быть развернуты с различных платформ для нанесения авиаударов по вражеским целям; в их распоряжении есть все – ракеты и снаряды прямой наводки, пушки и орудия, а также различные авиабомбы, планерные бомбы, крылатые и баллистические ракеты, которые, в свою очередь, могут быть развернуты с истребителей, бомбардировщиков и беспилотников. Одним словом, у США есть масса возможностей для поражения вражеских целей. Об этом в своей статье пишет журналист Харрисон Касс, которую перевел Фокус.

А теперь, благодаря новым разрешениям администрации Трампа, американские военные получат большую свободу действий при нанесении авиаударов.

"Администрация Трампа предоставила американским военным командирам больше свободы действий при нанесении авиаударов по предполагаемым военным угрозам, в отличие от политики администрации Байдена, которая требовала более широкого одобрения со стороны Белого дома и Пентагона, – сообщает журнал Air & Space Forces Magazine. – Этот шаг дает американским военным командирам большую гибкость в осуществлении авиаударов без получения отдельного разрешения из Вашингтона".

Дональд Трамп преветствует военных в Конгрессе

Хотя этот шаг позволяет сделать вооруженные силы более гибкими и менее бюрократизированными, он также поднимает вопросы об определении целей, неоправданном применении силы и сохранении гражданского контроля над вооруженными силами.

Армия на длинном поводке

Новоиспеченный министр обороны Пит Хегсет подтвердил новую политику, но ни Белый дом, ни Пентагон не ответили на вопросы о том, что привело к такому решению и сколько военных операций уже было предпринято в соответствии с новой, более свободной политикой авиаударов. В прошлом месяце в Сирии были нанесены подтвержденные авиаудары по Хуррас ад-Дин, местному филиалу "Аль-Каиды". Были ли удары по Хуррас ад-Дин нанесены с одобрения Белого дома или Пентагона, неизвестно.

Новая политика может привести к ослаблению гражданского контроля над вооруженными силами, что вызывает беспокойство у некоторых аналитиков, которые считают гражданский контроль над вооруженными силами страны одним из главных принципов ответственного государственного управления. Теоретически подчинение вооруженных сил гражданскому контролю помогает убедиться, что военные действуют строго в конституционных рамках, при этом подчиняясь политической воле голосующей общественности. Гражданский контроль служит гарантом ответственного поведения военных – от составления бюджета до соблюдения международного права в ходе военных операций.

Нанесение авиаударов по иностранным гражданам на чужой территории – одно из самых серьезных, значимых и спорных действий американских военных. Требование гражданского одобрения таких авиаударов (т. е. со стороны Белого дома или Министерства обороны) – это метод поддержания гражданского надзора за столь противоречивой военной процедурой. Предоставление военным относительной автономии при ударах по целям за рубежом является тревожным событием, особенно учитывая историю неоправданного применения силы армией США, а в некоторых случаях и нападения на граждан США за рубежом.

Хотя в прошлом подпись Пентагона и Белого дома не всегда обеспечивала адекватное (или даже законное) выполнение авиаударов, этот процесс, по крайней мере, требовал подписи лиц, которые отвечали перед американской общественностью, то есть выборного должностного лица или чиновника, назначенного таким выборным должностным лицом. Предоставление администрацией Трампа большей автономии военным при санкционировании авиаударов фактически ослабляет и без того слабый контроль американской общественности над развертыванием своих вооруженных сил.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.