ЗМІ повідомили про "відмову" США говорити про кордони 2014 та 2022 років: що відповіли в РНБО

Sky News поширило неправдиву інформацію про питання кордонів, яке начебто підіймалось в Судівській Аравії, заявили в РНБО. Тим часом журналісти посилаються на офіційних осіб, які є членами делегації США.

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В Раді національної безпеки заперечили, що делегація Сполучених Штатів Америки озвучувала вимогу до України про відмову від кордонів 2014 та 2022 років. Вимога начебто пролунала під час зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії, заявило агентство Sky News з посиланням на власні джерела. Події на перемовинах в Джидді Центр протидії дезінформації РНБО прокоментував у Telegram-каналі.

Рада нацбезпеки відреагувала на повідомлення Sky News, яке з'явилось о 10:37 11 березня. Журналіст Алекс Россі, який спостерігає за зустріччю в Саудівській Аравії, отримав інформацію в "приватному порядку" від офіційних представників США: імена не вказані. Анонімні співрозмовники з Білого дому начебто заявили, що навіть не розглядають заяви України про повернення до кордонів до вторгнення РФ.

"Офіційні особи США заявили, що вони "не хочуть чути" про будь-які запити України щодо переміщення кордонів країни назад до їхнього становища з 2014 року (до того, як Росія анексувала Крим) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення Москви)", — ідеться у стрічці новин Sky News.

Крім того, журналіст припустив, що американці вимагатимуть в українців "піти на досить болісні поступки". З його слів, після переговорів стануть зрозумілі контури майбутнього припинення вогню.

Зустріч в Саудівській Аравії - Sky News про кордони Фото: Sky News

У дописі РНБО, опублікованому о 13:20, наголошується, що інформація Sky News повністю не відповідає дійсності. Вказано, що питання кордонів України навіть не було предметом обговорення на зустрічі делегацій в Джидді.

"Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не підіймалося", — ідеться у дописі.

Зустріч в Саудівській Аравії - реакція РНБО на заяви про кордони Фото: Скриншот

Зустріч в Саудівській Аравії — деталі

Зазначимо, 11 березня в Джидді в Саудівській Аравії відбувається зустріч делегації України на чолі з главою офісу президента Андрієм Єрмаком з делегацією США, яку очолює радник з нацбезпеки Марко Рубіо. Як повідомив радник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф, головна тема зустрічі — перемир'я та перші кроки до мирної угоди. Перед цим радник Білого дому з питань України Кіт Келлог пояснив, чому Вашингтон припинив постачання зброї та розвідданих ЗСУ. З його слів, таким чином США хочуть підштовхнути Україну до потрібного рішення: при цьому посадовець згадав про те, яким чином "переконують" мулів.

Нагадуємо, 11 березня у Кремлі розповіли, чи готові говорити про перемир'я на російсько-українській війні. Тим часом начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, які сигнали Україна надіслала РФ серією ударів по НПЗ та по Москві.