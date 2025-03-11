Багато чуток: у Кремлі відреагували на "сигнали" про можливість перемир'я в Україні

Журналісти повинні слухати лише офіційні джерела інформації РФ, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. При цьому західні ЗМІ навели слова двох джерел з Москви про готовність до перемир'я.

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Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відреагував на публікацію американського інформаційного агентства Bloomberg про готовність Кремля до призупинення війни. Зі слів посадовця, публікація не відповідає дійсності. Заяву Пєскова опублікували у прокремлівському Telegram-каналі "Раньше всех. Ну почти".

Пєсков провів брифінг для преси зранку 11 березня. Серед іншого, він заперечив готовність РФ до перемир'я. З його слів, публікації західних медіа про можливість завершення війни — це "неправильна інформація", "чутки, які не відповідають дійсності". Посадовець заявив, що при висвітленні позиції Кремля слід користуватись лише офіційною інформацією.

Мирні переговори - кометар Пєскова 11 березня Фото: Скриншот

Мирні переговори — деталі

Про готовність Москви до мирних переговорів розповіло агентство Bloomberg. У статті, яка з'явилась 7 березня, журналісти повідомили про інформацію, отриману від неназваних джерел в оточенні президента РФ Володимира Путіна. Ці джерела повідомили, що перемир'я можливе, але лише за виконання однієї умови — якщо говоритимуть про остаточне завершення війни відповідно до російських вимог. Серед них — встановлення "рамкових принципів мирної угоди", поява миротворців у складі, який погодять в Кремлі, сказали Bloomberg два анонімних співрозмовники. Зокрема, допускають, наприклад, миротворців з Китаю.

"Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання, повідомляють люди, обізнані з питанням у Москві", — написали журналісти.

Зазначимо, 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії почались переговори між делегаціями США та України. Зі слів спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, який мав брати участь у зустрічі, ітиметься про "основи для мирної угоди та початкового припинення вогню". Напередодні у Джидду прибув президент України Володимир Зеленський та члени української переговорної групи — глава офісу Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, глава Міноборони Рустем Умєров та інші. У Telegram-каналі МЗС України з'явились перші кадри зустрічі: з американського боку — держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц.

Нагадуємо, 10 березня агентство CNN повідомило, що у Саудівській Аравії можуть з'явитись представники російської сторони для участі у мирних переговорах. Тим часом Financial Times розповіло про пропозиції, які повезла в Джидду українська делегація.