CNN попередило про переговори США та РФ у Саудівській Аравії: яка реакція Кремля

Джерело з Білого дому відмовилось називати склад делегації, яка спілкуватиметься у Джидді, написали журналісти.

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Делегація Сполучених Штатів Америки у Джидді в Саудівській Аравії зустрінеться не лише з представниками України, а й з представниками Російської Федерації. Очікується, що протягом тижня відбудуться переговори, важливі для завершення російсько-української війни. Тим часом у Кремлі заперечили інформацію з Білого дому. Про зустріч в Саудівській Аравії написало агентство CNN.

Агентство поспілкувалось з неназваним представником адміністрації президента США Дональда Тампа, який займається організацією зустрічі в Джидді. Як заявило джерело, протягом найближчого тижня заплановані переговори Білого дому та Кремля в Саудівській Аравії. Хто саме братиме участь у переговорах з російського боку, співрозмовник журналістів не повідомив.

Тим часом медіа навело цитату Дональда Трампа щодо найближчих подій. Серед іншого, американський президент очікує важливих рішень, до яких долучиться РФ, ідеться у статті.

"В Саудівській Аравії, як ви знаєте, попереду великі зустрічі. Це включатиме Росію, але Україна, ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити. Цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі", — навело CNN слова глави Білого дому, озвучені на порозі борту Air Force One у неділю 9 березня.

Зустріч в Саудівській Аравії — реакція РФ

Зранку 10 березня з'явилась реакція МЗС Росії на інформацію про зустріч з американцями в Джидді протягом найближчого тижня. Зі слів речниці російського МЗС Марії Захарової, ніякі поїздки дипломатів РФ у Саудівську Аравію не заплановані. Про це ж заявив глава відомства Сергій Лавров, повідомило росЗМІ ТАСС.

Зазначимо, у понеділок 10 березня у Саудівську Аравію прибуде українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, писав Фокус. Після цього президент повернеться в Україну, а в Джидді залишиться делегація, яка візьме участь у переговорах з США щодо завершення війни РФ. До складу делегації входить глава офісу Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, глава Міноборони Рустем Умєрова, заступник глави ОП Павло Паліса. З американського боку — ті ж учасники, що під час зустрічі з Лавровим 18 лютого.

Нагадуємо, 6 березня радник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, на яку тему будуть спілкуватись з представниками України. Тоді ж з'явилось пояснення представника з питань України Кіта Келлога щодо того, навіщо США скасували військову допомогу українцям.