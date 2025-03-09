"Сподіваємося на результати": Зеленський розкрив теми переговорів у Саудівській Аравії

Українська команда готується до зустрічі із представниками офісу Дональда Трампа завтра у Саудівській Аравії. Також президент нагадав, що дипломатичний процес буде ефективним за умов "сильних фронтових позицій" українців.

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Вже завтра, 10 березня, президент України Володимир Зеленський полетить на переговори у Саудівську Аравію, на які український лідер висловлює великі сподівання. За його словами, на сьогодні команда, сформована для участі у перемовинах зі США, стала "ще більш підготовленою", щоб продовжувати вести діалог щодо досягнення миру в Україні. Про це президент розповів під час свого традиційного вечірнього звернення 9 березня.

"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію", — повідомив Зеленський.

Також український лідер додав, що його команда "сподівається на результати" від зустрічі із командою США. За його словами, це стосується не тільки досягнення миру в Україні, а й налагодження продовження підтримки від Білого дому на чолі з Дональдом Трампом.

"Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", — зазначив президент.

Окрім того, Володимир Зеленський нагадав про важливість дипломатії у досягненні миру в Україні. За його словами, дипломатія буде ефективною та впливовою лише тоді, коли у нас будуть "сильні фронтові позиції".

"Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях", — нагадав Володимир Зеленський.

Президент додав, що він разом із командою продовжує робити все необхідне для того, щоб забезпечити фронтові потреби ЗСУ.

Переговори України і США у Саудівській Аравії: що відомо

Володимир Зеленський повідомив про те, що планує летіти на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом у Саудівську Аравію 6 березня. За словами президента, після цього українська команда має зустрітися із американською, щоб продовжити діалог щодо підтримки України та наближення миру.

Фокус з'ясовував, про що говоритимуть українці та представники США у Саудівській Аравії у матеріалі 8 березня.

Також раніше, 6 березня, стало відомо, які зустрічі чекають на українську делегацію під час візиту до Саудівської Аравії. Тоді президент повідомляв, що Україна продовжить працювати "виключно конструктивно" задля "швидкого та надійного миру".