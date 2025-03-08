Зустріч щодо миру в Саудівській Аравії: з ким і про що домовлятимуться Зеленський та Єрмак

Ближчими днями у Саудівській Аравії відбудеться зустріч української та американської делегацій щодо мирного врегулювання. Які конкретно питання обговорюватимуться, і чи можливий неформальний контакт Києва та Москви, з’ясовував Фокус.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 10 березня відвідає Саудівську Аравію задля переговорів зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, який, за інформацією Bloomberg хотів, щоб президент України взяв участь у нещодавній зустрічі між російськими та американськими посадовцями, але вони начебто синхронно-категорично відкинули цю пропозицію.

"Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський: "Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру" Фото: Getty Images

Тим часом неназваний український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава ОП Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умєров. З боку США, за даними кореспондентки Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.

Останній вже підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США, додавши при цьому, що Вашингтон усіляко намагається "узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню для України".

Зазначимо, що близький друг Трампа Стів Віткофф, який офіційно мав опікуватися питаннями Близького Сходу, приймав безпосередню участь у нещодавніх переговорах з росіянами у Ер-Ріяді.

Якої формули щодо України притримується команда Дональда Трампа

Політолог, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук, коментуючи Фокусу майбутні переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії, зазначив наступне: "Очевидно, що Сполучені Штати налаштовані на те, щоб якомога швидше добитися припинення вогню, незважаючи на ціну, яку за це доведеться заплатити Україні. Також очевидно, що раніше на переговорах з росіянами американці вже знайшли якийсь консенсус і вимагатимуть, щоб Україна це підтримала, посилаючись на припинення допомоги і вмикаючи попутно інші механізми тиску".

Адміністрація Трампа, на переконання політолога, використовує Україну як фон чи предмет торгу або розміну Фото: Getty Images

Натомість Україна, припускає експерт, може запропонувати свій алгоритм: "Цей сценарний алгоритм, або, точніше кажучи, план часткового місячного перемир’я, який вже детально обговорювався з європейськими партнерами, в першу чергу з Макроном та Стармером. Розрахунок вочевидь робиться на те, щоб максимально просунути цей план і продемонструвати США, що росіяни від нього відмовляються, а відтак — лише імітують прагнення до мирного врегулювання. В тому, що РФ відмовиться не має жодних сумнівів, але чи пристануть зрештою США на цей план — велике питання". Припустивши, що візит Володимира Зеленського до Саудівській Аравії в час зустрічі там української та американської делегації пов’язаний з певною переговорною тактикою Києва, експерт констатував: "Але в даному випадку мова може йти не про стратегію, а виключно про тактичні кроки. Чи стануть вони успішними покаже час, але наразі ми бачимо, що адміністрація Трампа послідовно дотримується формули "Мир через силу до України".

В п’ятницю, 7 березня Дональд Трамп заявив в соцмережах, що може може застосувати "силу" переконання і проти Росії:

"РФ тисне на Україну — я розглядаю великі банківські санкції, тарифи та інші заходи, поки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню та мирну угоду", — написав президент США у власній соцмережі Truth Social, попутно закликавши Київ та Москву сісти за стіл переговорів прямо зараз, "поки не стало пізно".

Чому Україні може бути вигідною пряма комунікація з росіянами

Політолог Олег Постернак переконаний у тому, що перемовні позиції України після нещодавнього скандалу в Овальному кабінеті "суттєво послабилися", а відтак київській делегації на переговорах у Саудівській Аравії буде значно складніше просувати свою лінію. При цьому експерт не виключає неформальних контактів української та російської сторін.

Зокрема, у розмові з Фокусом політолог акцентував: "Теоретично можна припустити, що певні кулуарні розмови між Києвом та Москвою можуть бути проведені, однак слід розуміти, що це надзвичайно складна в репутаційному сенсі історія для Зеленського. Скажу крамольну річ, але взагалі, як на мене, ідея прямих контактів України і Росії сама по собі досить цікава, оскільки вона дозволила б вилучити окремих наших партнерів з цієї хижацької гри, яку вони ведуть по відношенню до України. Мова йде, передусім, про Сполучені Штати".

Прямий і безпосередній контакт України і Російської Федерації, на думку Олега Постернака, дозволив би Києву отримати певне поле для маневру, що дозволяло б уникнути "настирливого тиску" з боку США. Наразі ж ситуація виглядає так, що офіційний Вашингтон, фактично діючи від імені України, зменшує можливості впливу останньої на мирний процес, вважає політолог.

На зустрічі в Саудівській Аравії, прогнозує експерт, американська делегація з одного боку, просуватиме забаганки Дональда Трампа, а з іншого – намагатиметься виконати посередницьку роль і окреслити компромісні, прийнятні для України та РФ точки дотику на шляху до мирного врегулювання. При цьому, заважує Олег Постернак, питання врегулювання серйозно ускладнюється виключно американським інтересом, суть якого полягає у використанні України в якості аргументу для реанімації двосторонніх відносин з Росією.

Інакше кажучи, адміністрація Трампа, на переконання політолога, використовує Україну як фон чи предмет торгу або розміну. Назвавши цю тактику Білого дому найбільшою бідою України, Олег Постернак висловив припущення, що якби мирні перемовини відбувалися б за посередництва європейських країн, Туреччини або й навіть Китаю та Бразилії, це для України було б менш ризиковано ніж зараз за відповідної ролі Сполучених Штатів. Загалом США, резюмує експерт, активно просувають мир в Україні під призмою забезпечення американських інтересів і ці "трампівські патерни ведення міжнародних переговорів" навряд чи реально не те, що змінити, а й навіть відкоригувати.