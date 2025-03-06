США мають "значний прогрес" у розмовах із РФ та Києвом, Україна буде змушена укласти угоду, — Трамп

Також президент США зазначив, що Україна "хоче підписати" мирну угоду, і анонсував ухвалення рішення про статус тимчасового захисту українських громадян у Америці.

Related video

Президент США Дональд Трамп вважає, що впродовж орієнтовно чотирьох-п'яти років Китай може отримати таку ж кількість ядерних боєголовок, яка є в Америки та Росії, і на фоні цього американський очільник допускає думку про денуклеаризацію у всіх державах. Про що ще говорив Дональд Трамп щодо України під час розмови із пресою у Білому домі 6 березня — дізнавався Фокус.

Переговори із Росією та Україною

Дональд Трамп підтверджує, що його адміністрація продовжує активно комунікувати як з українськими чиновниками, так і з Кремлем. Президент США налаштований оптимістично щодо укладення мирної угоди і стверджує, що впродовж останніх кількох днів США змогли досягти суттєвих результатів у цьому питанні.

"Ми досягли значного прогресу з Україною, ми досягли значного прогресу з Росією за останні два дні", — каже президент США.

Водночас Трамп не розкриває подробиць про цей "прогрес", додаючи лише, що "було б чудово звести цих двох докупи".

В України "немає вибору"

За словами Трампа, Київ згідний на укладення мирної угоди. Ймовірно, президент США дійшов до такого висновку на основі звернення від Володимира Зеленського, яке отримав цими днями і в якому йшлося про те, що зустріч між ними 28 лютого відбулася "не так, як мала б".

Водночас Трамп додав, що в України не залишається іншого варіанту, окрім як укласти мирну угоду.

"Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору", — зазначає Трамп.

Рішення про статус українців у США

На фоні розмов у ЗМІ довкола того, що у США можуть позбавити українських біженців правового статусу, Дональд Трамп розповів також і про свої наміри у розв'язанні цього питання. Він зазначив, що розглядає такий варіант, а також має у своєму оточенні людей, які також про це думають.

"Ми не хочемо нікого образити. Ми безумовно не хочемо їх образити, але я розглядаю це. Є деякі люди, які вважають, що це доречно, і деякі, які так не думають", — заявив президент США.

Сам Трамп каже, що планує ухвалити рішення стосовно цього питання вже "найближчим часом".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Володимир Зеленський збирається летіти у Саудівську Аравію. Президент України зазначає, що у Києві розробили перші кроки для завершення війни. Про це стало відомо увечері 6 березня.

Також раніше Трамп заявляв про можливість серйозної зміни політики НАТО.