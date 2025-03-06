Захищатимуть обраних: Трамп переглядає участь США в НАТО

Президент США розглядає можливість серйозної зміни політики НАТО. Хоче надавати підтримку тим членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

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Президент Дональд Трамп розглядає можливість внесення серйозних змін до участі США в Організації Північноатлантичного договору. За словами чиновників, Трамп обговорив зі своїми помічниками можливість коригування участі Америки в НАТО так, щоб віддати перевагу тим членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону. Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників США та одного представника Конгресу.

У межах потенційної зміни політики США можуть не захищати іншого члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не досягне порога витрат на оборону, заявили чиновники. Якщо Трамп дійсно внесе цю зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу альянсу, відомого як Стаття 5, в якій йдеться, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всі країни.

Президент також розглядає можливість зміни політики, в межах якої США можуть вибрати пріоритет військових навчань із членами НАТО, які витрачають встановлений відсоток свого ВВП на оборону.

Його адміністрація вже дала зрозуміти європейським союзникам Америки, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі, і один із варіантів, який наразі розглядають, полягає в тому, щоб перемістити частину американських військ у регіоні, щоб вони були зосереджені в або навколо країн НАТО, які збільшили свої видатки на оборону, щоб відповідати певному відсотку свого ВВП, заявили чиновники.

На запитання про те, чи розглядає Трамп можливість внесення подібних змін до порядку взаємодії США з НАТО, представник Ради національної безпеки в письмовій заяві сказав: "Президент Трамп відданий НАТО і П'ятій статті".

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети членів НАТО витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця різниця несправедлива і покладає додатковий тягар на США.

Країни НАТО домовилися понад десять років тому встановити цільовий показник витрат для кожної з них на рівні 2% ВВП. Але Трамп наполягав на збільшенні цього відсотка. Зовсім нещодавно він сказав, що члени НАТО мають витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Можливі зміни в характері участі США в НАТО відбуваються на тлі того, як Трамп підштовхує європейських союзників до надання більшої допомоги Україні в її війні з Росією і до того, щоб вони зіграли важливу роль у підтримці миру в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни.

Трамп пригрозив вивести США з НАТО під час свого першого терміну і поставив під сумнів цінність Статті 5 для США. Стаття була розроблена для захисту європейських країн від Радянського Союзу під час Холодної війни. Вона була задіяна тільки один раз, після атак 11 вересня на США.

Нагадаємо, днем раніше міністр оборони в адміністрації Дональда Трампа заявив, що США "готові" почати війну з Китаєм. Піт Гегсет зробив заяву після того, як у Пекіні відреагували на нові жорсткі мита президента Трампа.