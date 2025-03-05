США готові почати війну з Китаєм, — міністр оборони Піт Гегсет

Міністр оборони США заявив, що США "готові" почати війну з Китаєм, після того, як у Пекіні відреагували на нові жорсткі мита президента Трампа.

Related video

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що Сполучені Штати готові розпочати війну з Китаєм. "Ми готові", — заявив Гегсет у програмі Fox & Friends на каналі Fox News у відповідь на заяву Китаю про свою "готовність битися" в будь-якій "війні".

Піт Гегсет про війну з Китаєм

Заява Гегсета послідувала за заявами офіційного Пекіна у відповідь на нові жорсткі мита президента США Дональда Трампа.

"Ті, хто жадає миру, повинні готуватися до війни", — сказав Гегсет, підкресливши, що важливо "бути сильними".

"Ось чому ми перебудовуємо нашу армію. Ось чому ми відновлюємо стримування в дусі воїна. Ми живемо в небезпечному світі з могутніми, висхідними країнами з абсолютно іншою ідеологією. Вони стрімко збільшують витрати на оборону, впроваджують сучасні технології, хочуть витіснити Сполучені Штати. Якщо ми хочемо запобігти війні з китайцями або іншими країнами, ми повинні бути сильними", — заявив Піт Гегсет.

Погроза Гегсета прозвучала після того, як у вівторок ввечері Китай заявив, що готовий дати відсіч, якщо США матимуть намір розв'язати торговельну або тарифну війну — незабаром після того, як первісний 10-відсотковий тариф Трампа на китайський імпорт було подвоєно до 20%.

"Якщо США хочуть війни, чи то тарифна війна, чи то торгова війна, чи то будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", — заявив у своїй заяві представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Китай швидко відреагував на нові мита, оголосивши про підвищення імпортних мит на низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів на 10–15%.

Крім того, щодо 25 американських компаній було запроваджено експортні та інвестиційні обмеження з міркувань національної безпеки.

Тим часом Гегсет пізніше наполягав на тому, що у Трампа "чудові стосунки" з головою КНР Сі Цзіньпіном, і що США і надалі прагнутимуть до "історичного миру та історичних можливостей".

"Моє завдання як міністра оборони — переконатися, що ми готові", — сказав він.

Також Піт Гегсет заявив, що США потрібно витратитися на оборону і зброю, щоб посилити свої позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, Китай і раніше повідомляв про те, що відреагує на "залякування". Міністр закордонних справ КНР заявив про це в Мюнхені на конференції з безпеки. Ще до того, як Дональд Трамп підняв мита до 20%.