Китай пообіцяв відповісти на "залякування" і нагадав про возз'єднання з Тайванем

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї повідомив, що Китай не може допустити конфлікту зі США.

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У Мюнхені триває конференція з безпеки і хоча головною темою стала війна в Україні, Китай також не забув про себе нагадати. Раніше Піт Гегсет, міністр оборони США, заявив, що Сполучені штати хочуть зосередитися на Тихоокеанському регіоні замість Європи. Тож міністр закордонних справ КНР заявив, що Пекін буде "рішуче реагувати на односторонні методи залякування". Про це повідомляє Reuters.

Виступ Ван Ї на конференції в Мюнхені

Міністр Ван Ї заявив, що глобальні виклики вимагають спільної роботи США і Китаю, і висловив упевненість у майбутньому американсько-китайських відносин, додавши, що політика Пекіна щодо США послідовна і стабільна.

Ван також заявив, що всі зацікавлені сторони мають узяти участь у мирних переговорах щодо України, а також, що повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн має означати підтримку повного возз'єднання Китаю, нагадавши про амбіції КНР повернути собі Тайвань.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї також безпосередньо висловився про нестабільні відносини своєї країни зі США, які стали ще більш напруженими після інавгурації президента Дональда Трампа минулого місяця.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в бесіді з головою, Ван Ї наголосив, що глобальні виклики вимагають спільної роботи двох країн, додавши, що "ми не можемо допустити конфлікту між Китаєм і США".

Китайський дипломат пообіцяв "рішуче реагувати на односторонні методи залякування".

"Якщо США мають намір придушити Китай, то у нас не залишиться іншого вибору, окрім як у кінцевому підсумку підіграти їм", — заявив Ван Ї.

Китайський дипломат також захистив відносини Пекіна з Москвою, які Захід критикував після вторгнення Росії в Україну 2022 року. Ван Ї стверджував, що обміни між двома країнами є "нормальними".

Він також побічно розкритикував тарифи, запроваджені проти Китаю як США, так і Європейським союзом, наголосивши, що "протекціонізм не пропонує виходу" і що "довільні тарифи не приводять до переможців".

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США на конференції з безпеки в Мюнхені. Він також заявив, що зустріч із Володимиром Путіним та іншими російськими представниками в Саудівській Аравії "рано чи пізно" відбудеться.