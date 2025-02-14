Китай пообещал ответить на "запугивание" и напомнил о воссоединиении с Тайванем

Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай не может допустить конфликта с США.

Related video

В Мюнхене продолжается конференция по безопасности и хотя главной темой стала война в Украине, Китай также не преминул о себе напомнить. Ранее Пит Хегсет, министр обороны США заявил, что Соединенные штаты хотят сосредоточиться на Тихоокеанском регионе вместо Европы. Так что министр иностранных дел КНР заявил, что Пекин будет "решительно реагировать на односторонние методы запугивания". Об этом сообщает Reuters.

Выступление Ван И на конференции в Мюнхене

Министр Ван И заявил, что глобальные вызовы требуют совместной работы США и Китая, и выразил уверенность в будущем американо-китайских отношений, добавив, что политика Пекина в отношении США последовательна и стабильна.

Ван И также заявил, что все заинтересованные стороны должны принять участие в мирных переговорах по Украине и что уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран должно означать поддержку полного воссоединения Китая, напомнив об амбициях КНР вернуть себе Тайвань.

Министр иностранных дел Китая Ван И также напрямую высказался о нестабильных отношениях своей страны с США , которые стали еще более напряженными после инаугурации президента Дональда Трампа в прошлом месяце.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в беседе с председателем, Ван И подчеркнул, что глобальные вызовы требуют совместной работы двух стран, добавив, что "мы не можем допустить конфликта между Китаем и США".

Китайский дипломат пообещал "решительно реагировать на односторонние методы запугивания".

"Если США намерены подавить Китай, то у нас не останется иного выбора, кроме как в конечном итоге подыграть им", — заявил Ван.

Китайский дипломат также защитил отношения Пекина с Москвой, которые Запад критиковал после вторжения России в Украину в 2022 году. Ван И утверждал, что обмены между двумя странами являются "нормальными".

Он также косвенно раскритиковал тарифы, введенные против Китая как США, так и Европейским союзом, подчеркнув, что "протекционизм не предлагает выхода" и что "произвольные тарифы не приводят к победителям".

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США на конференции по безопасности в Мюнхене. Он также заявил, что встреча с Владимиром Путиным и другими российскими представителями в Саудовской Аравии "рано или поздно" состоится.