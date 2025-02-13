Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в день святого Валентина
Дональд Трамп также заявил, что встреча с Владимиром Путиным и другими российскими представителями в Саудовской Аравии "рано или поздно" состоится.
Завтра, 14 февраля, на конференции по безопасности в Мюнхене состоится встреча представителей Украины, России и Соединенных штатов Америки. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но высокопоставленные чиновники из России, Украины и США будут там", — сказал Трамп.
Президента США спросили, приедет ли Владимир Путин и другие российские представители в Саудовскую Аравию, где он ранее предложил ему встретиться. Трамп ответил, что "рано или поздно" такая встреча состоится.
Отметим, что Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года.
Официально об участии российских представителей на мероприятии не сообщалось.
Напомним, 13 февраля в Кремле заявили, что Украина "так или иначе" будет участвовать в мирных переговорах.
12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.