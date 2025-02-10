Мюнхенская конференция должна принести хорошие новости: в ГУР ответили, стоит ли ждать мира в Украине (видео)

По словам спикера ведомства Андрея Юсова, в ближайшее время ожидаются важные события, такие как Мюнхенская конференция по безопасности. Но основные события пока происходят на фронте, "не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей".

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов советует не ждать победы в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Дайджест Блауша".

Андрей Юсов — о том, стоит ли ждать мира в ближайшее время (с 07:54)

"Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают", — сказал он.

По словам спикера ГУР, можно лишь согласиться со словами Трампа о необходимости мира и остановке войны. Остальное – "предмет кропотливой работы".

Он напомнил, что в ближайшее время ожидаются важные события, такие как Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна принести Украине хорошие новости. Вместе с тем, по его словам, основные события пока происходят на фронте. Юсов советует гражданам и дальше помогать ВСУ, в частности с помощью донатов.

"Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей", — отметил он.

Он также сказал, что и военные, и дипломаты, и общество создают эти новости на своем уровне. Интервьюер также упомянул о том, что ряд нардепов даже называют даты: якобы через три месяца уже не будет продлеваться военное положение. Представитель ГУР на это ответил, что "могли бы еще взять колоду карт таро, можно было бы магический шар взять".

"Я понимаю, что и эти народные депутаты горячо болеют за судьбу Украины, но вместе с тем они политики и проводят коммуникацию с учетом собственных политических перспектив и целью обратить на себя внимание, — ответил Юсов на вопрос, добавив, что ведомство ориентируется на реальные факты и официальные сообщения. — Когда они будут, будем говорить предметно. Прогнозы остаются только прогнозами, даже когда мы говорим о синоптиках и прогнозе погоды".

Напомним, что украинские ПВО уничтожили ночью более 60 "Шахедов", 22 БПЛА-имитатора были локально потеряны.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал о ремонте техники на передовой и спасении "Богданы" под обстрелами.